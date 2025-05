Apple iOS 18.5 in arrivo: tutte le novità e i miglioramenti per gli iPhone

Apple sta per avviare il rilascio di iOS 18.5, l’ultimo aggiornamento iOS che introduce una serie di miglioramenti focalizzati su accessibilità, sicurezza e gestione dei dispositivi. Sebbene non porti rivoluzioni, l’aggiornamento offre novità significative, tra cui nuove funzionalità per l’app Mail iOS, il controllo genitoriale e una gestione semplificata delle garanzie AppleCare.

iOS 18.5: le novità principali

L’app Mail iOS è stata aggiornata con opzioni accessibili direttamente dall’interfaccia principale. Gli utenti possono ora attivare o disattivare la visualizzazione delle foto dei contatti e gestire il raggruppamento automatico per mittente toccando l’icona dei tre puntini in alto a destra. Inoltre, è stata introdotta una nuova scheda “Tutta la posta” che consente di visualizzare l’intera corrispondenza in un’unica vista, migliorando notevolmente l’organizzazione.

Con Tempo di utilizzo, i genitori possono ora monitorare in modo più efficace l’uso dei dispositivi da parte dei figli. Una nuova funzionalità invia una notifica immediata ai genitori quando un codice di sblocco viene inserito su un dispositivo di un minore, scoraggiando la condivisione non autorizzata dei codici tra ragazzi. Questo rappresenta un passo avanti significativo nella protezione e supervisione dei minori.

Nonostante le aspettative, la nuova versione di Siri basata sull’intelligenza artificiale non sarà inclusa in iOS 18.5. Questa innovazione, presentata alla WWDC 2024, è prevista per il ciclo di sviluppo di iOS 19, con un possibile debutto iniziale in Cina, dove Apple deve affrontare una forte concorrenza locale.

iOS 18.5: le altre novità

L’aggiornamento include anche una serie di funzionalità aggiuntive:

Un nuovo sfondo dinamico “Pride Harmony 2025” per celebrare il mese del Pride.

La possibilità di completare acquisti su TV di terze parti utilizzando l’iPhone come metodo di pagamento.

L’estensione del supporto satellitare agli iPhone 13 per funzionalità di emergenza.

Correzioni di bug per Apple Vision Pro, migliorando l’esperienza complessiva degli utenti.

Disponibilità

L’aggiornamento iOS 18.5 sarà disponibile per tutti gli utenti iPhone compatibili a partire da questa settimana, seguendo il tradizionale calendario di rilascio di Apple che precede la WWDC 2025. Gli utenti sono invitati a verificare la disponibilità dell’aggiornamento nelle impostazioni del dispositivo per sfruttare le nuove funzionalità e miglioramenti.