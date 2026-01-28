Apple lancia un aggiornamento per iPhone 5s a 13 anni dal lancio

Tredici anni dopo il debutto sul mercato, iPhone 5s torna al centro dell’attenzione grazie a una mossa tanto silenziosa quanto fondamentale da parte di Apple.

Non si tratta di una nuova funzione o di un aggiornamento che rivoluziona l’esperienza utente, ma di un intervento tecnico mirato a garantire la continuità dei servizi essenziali. In questi giorni, Cupertino ha avviato il rilascio di un update cruciale per sette modelli storici, tra cui il celebre iPhone 6, l’iconico iPad mini 2 e l’iPod touch di sesta generazione. Il cuore di questa operazione? Il rinnovo dei certificati di sistema, una componente invisibile ma imprescindibile per l’operatività di funzioni chiave come iMessage e FaceTime.

Senza questo aggiornamento, gli utenti che ancora utilizzano questi dispositivi rischierebbero di vedere interrotti i servizi di comunicazione a partire da gennaio 2027, data in cui i certificati attualmente installati andrebbero incontro alla scadenza.

La soluzione proposta da Apple è semplice e accessibile: basta recarsi su Impostazioni – Generali – Aggiornamento Software oppure affidarsi a iTunes o Finder su un computer per scaricare e installare l’update. Un gesto apparentemente banale, ma che fa la differenza tra continuare a utilizzare iMessage e FaceTime senza interruzioni o dover rinunciare a due strumenti ormai imprescindibili per la comunicazione quotidiana.

iPhone 5s e gli aggiornamenti per prolungare la vita di iMessage e FaceTime

Tecnicamente, l’aggiornamento consiste in una proroga della validità dei certificati di sistema. Non aspettatevi quindi nuove funzionalità o cambiamenti visibili nell’interfaccia: si tratta di una misura conservativa, pensata per evitare spiacevoli sorprese e garantire la stabilità operativa dei dispositivi coinvolti. Sebbene questi device non potranno beneficiare delle ultime novità introdotte dalle versioni più recenti di iOS, continueranno a svolgere egregiamente il loro compito principale: essere strumenti di comunicazione affidabili, sicuri e sempre pronti all’uso.

La decisione di Apple non è passata inosservata tra gli utenti e gli osservatori del settore. Da un lato, c’è chi plaude all’impegno dell’azienda nel mantenere operativi anche i modelli più datati, sottolineando i vantaggi in termini economici e ambientali: poter continuare a utilizzare un iPhone 5s o un iPad mini 2 senza obbligo di sostituzione significa ridurre sprechi e prolungare il ciclo di vita dei dispositivi. Dall’altro, non mancano le critiche di chi vorrebbe vedere Apple impegnata non solo nella manutenzione ordinaria, ma anche nell’introduzione di aggiornamenti sostanziali e innovativi anche per i device storici. Un dibattito acceso, che tocca temi come l’obsolescenza programmata, la sostenibilità e il diritto degli utenti a un supporto duraturo nel tempo.

Per i dispositivi coinvolti, l’aggiornamento dei certificati rappresenta una sorta di “polizza assicurativa” contro l’interruzione di servizi come iMessage e FaceTime. Si tratta di funzioni che, pur essendo ormai date per scontate, costituiscono la spina dorsale della comunicazione moderna, permettendo di restare in contatto con amici, familiari e colleghi in modo rapido, sicuro e intuitivo.