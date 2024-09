Quale sarà la prossima “One More Thing” di Apple? Guardando al più recente passato, il Vision Pro ha inaugurato una nuova categoria di prodotti per il colosso di Cupertino, quella dei visori per la realtà mista, mentre Apple Intelligence ha consentito alla stessa di lanciarsi nel mercato dell’intelligenza artificiale. E poi? Non circolano notizie ufficiali attualmente, ma nell’immediato futuro potrebbe esserci un dispositivo pensato per la casa smart.

Nel 2025 di Apple anche un dispositivo con Apple Intelligence per la casa smart

Secondo le ultime informazioni condivise da Mark Gurman, affidabile giornalista di Bloomberg, nel corso del 2025 il mercato accoglierà un dispositivo ibrido composto da un HomePod e un iPad. Una ricetta che sembrerebbe non così rivoluzionaria, dato che è stata già proposta da altre aziende, come Amazon (Echo Show) e Google (il Pixel Tablet con base di ricarica che funge anche da altoparlante).

La società guidata da Tim Cook starebbe pensando però di lanciare due versioni di questo dispositivo. La prima sarebbe uno smart display entry-level (nome in codice J490), la seconda invece potrebbe costare oltre 1000 dollari e sarebbe caratterizzata da un braccio robotico e da un display più ampio e di maggiore qualità (nome in codice J595). Entrambe le versioni dovrebbero poter contare su Apple Intelligence, la suite di funzioni AI che potrebbe debuttare in UE proprio nel 2025, e condividere lo stesso sistema operativo.

A tal proposito, ancora secondo Gurman, potrebbe trattarsi di una piattaforma completamente inedita e sviluppata appositamente per questo prodotto. Stando a quanto rilevato dalle fonti del giornalista di Bloomberg, il sistema operativo dovrebbe chiamarsi homeOS e avrà molto in comune con tvOS. Anzi, lo stesso Gurman non esclude una futura “fusione” tra i due.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle due varianti, poco è noto al momento, ma di sicuro nei prossimi mesi faranno il giro del web nuove indiscrezioni che proveranno a svelare i piani di Apple prima del tempo.