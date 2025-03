Apple rafforza il controllo parentale: ora i minori sono più protetti dalle app inappropriate

Una serie di nuove misure di sicurezza verrà implementata gradualmente da Apple per proteggere i minori. L’obiettivo è quello di consentire ai bambini di accedere solo a quelle applicazioni che fanno al caso loro, non consentendogli di aggirare i controlli facilmente. È in questo modo che dunque il colosso americano ha intenzione di continuare la sua azione decisa per la sicurezza dei più giovani, proponendo loro solo i contenuti più adatti.

Un nuovo sistema di verifica per gli account Apple dei minori

Uno dei primi passi introdotti è un nuovo metodo per la creazione di account Apple per bambini. In passato, Apple chiedeva una carta di credito come prova della supervisione di un adulto, ma il sistema poteva essere facilmente aggirato.

Ora, invece, verrà utilizzato un controllo più rigoroso: Apple analizzerà il metodo di pagamento associato all’account del genitore, verificando se è stato utilizzato in passato con Face ID o Touch ID. Solo dopo questa verifica sarà possibile procedere con la creazione dell’account per il minore.

I genitori inoltre potranno condividere con gli sviluppatori la fascia d’età dei propri figli in modo da filtrare le applicazioni al meglio evitando di svelare dati sensibili.

Nuovi sistemi di classificazione delle app nell’App Store

Un’altra importante novità riguarderà l’App Store: a partire da quest’anno, i bambini potranno vedere solo app con un’età consigliata adatta al loro profilo, evitando così di imbattersi in contenuti inappropriati mentre navigano tra le sezioni Today, Giochi e App.

Apple aggiornerà il suo sistema di classificazione globale delle app, introducendo le seguenti categorie: