Apple rilascia iOS 18.5: tutte le novità e come aggiornare

L’attesa è finita: iOS 18.5 è finalmente disponibile per il download, portando con sé un pacchetto di novità, miglioramenti e correzioni che arricchiscono l’esperienza d’uso per tutti gli utenti iPhone. Questo nuovo aggiornamento iPhone si distingue per l’introduzione di un vivace sfondo Pride Harmony, funzionalità ampliate per i modelli meno recenti e una serie di miglioramenti significativi all’app Mail.

Come installare l’aggiornamento

Installare iOS 18.5 è semplice: basta accedere alle Impostazioni del proprio iPhone, selezionare Generali e poi toccare Aggiornamento Software. La distribuzione dell’aggiornamento avviene in modo graduale, quindi potrebbe essere necessario controllare più volte durante la giornata, nei prossimi giorni. La nuova versione, identificata dalla build 22F76, sostituisce automaticamente la versione beta per coloro che l’avevano installata in precedenza.

Le caratteristiche principali

Tra le novità più evidenti spicca il nuovo sfondo Pride Harmony, un wallpaper dinamico che celebra l’inclusività. Questo sfondo interattivo cambia colore in base ai movimenti del dispositivo e alle operazioni di blocco e sblocco, aggiungendo un tocco personale all’interfaccia. Inoltre, Apple ha lanciato un cinturino Pride Edition per Apple Watch, disponibile al prezzo di 49€, accompagnato da un quadrante coordinato nell’aggiornamento watchOS 10.5.

L’aggiornamento introduce anche funzionalità pratiche per migliorare l’utilizzo quotidiano:

Un Tempo di utilizzo migliorato, con notifiche che avvisano i genitori quando il codice viene inserito sui dispositivi dei figli

La possibilità di effettuare acquisti su Apple TV utilizzando l'iPhone, ora compatibile anche con dispositivi di terze parti

La risoluzione del problema dello schermo nero nell'app Vision Pro, migliorando l'affidabilità per gli utenti di questa piattaforma

L'estensione delle funzionalità satellitari agli iPhone 13, una caratteristica precedentemente limitata ai modelli più recenti

Riprogettazione dell’app Mail

Con iOS 18.5, l’app Mail continua il percorso di rinnovamento avviato con le versioni precedenti. Le novità includono:

Un interruttore facilmente accessibile per disattivare le foto dei contatti, migliorando la personalizzazione dell’interfaccia

Una migliore organizzazione della posta, con la categoria “Tutta la posta” ora visibile come quinto tab nella schermata principale

Un layout ottimizzato per facilitare la navigazione tra le diverse categorie di messaggi

Prestazioni e stabilità

Come di consueto, Apple ha implementato una serie di ottimizzazioni per migliorare la stabilità e le prestazioni complessive del sistema. Sebbene molte di queste modifiche non siano documentate ufficialmente, il risultato è un’esperienza d’uso più fluida e affidabile. Gli utenti noteranno un miglioramento nella reattività generale del sistema e nella gestione delle applicazioni.