Apple: utenti iPhone truffati da un messaggio molto pericoloso

Il web è un luogo di risorse infinite ma allo stesso tempo nasconde anche diverse insidie, cosa che gli utenti iPhone potrebbero constatare già nelle prossime ore. Molti utenti che possiedono uno degli smartphone di Apple hanno segnalato una nuova truffa che starebbe girando all’interno dell’app predefinita Messaggi. La tecnica utilizzata è quella dello smishing, ovvero un modo che i truffatori mettono in atto per portare gli utenti a disabilitare ogni sistema di protezione dell’app stessa.

Come funziona la truffa su Messaggi di Apple

La tecnica di attacco, chiamata smishing (fusione di “SMS” e “phishing”), sfrutta l’invio di messaggi ingannevoli che simulano notifiche urgenti, come:

Un avviso di pagamento non completato per una piccola somma;

per una piccola somma; Un messaggio di consegna fallita da parte di corrieri come USPS.

Questi messaggi chiedono all’utente di rispondere con un semplice “Sì” o “No” per confermare o risolvere il problema. Tuttavia, rispondendo, il sistema di protezione di Apple che blocca automaticamente link e numeri sospetti viene disattivato. Una volta che l’utente esce dalla chat e vi rientra, i link fraudolenti diventano cliccabili, rendendo possibile accedere a siti dannosi.

Cosa succede se si clicca sul link

Se si cade nella trappola e si clicca sul link abilitato, si può essere rapidamente sommersi da nuovi messaggi truffa con ulteriori link e avvisi falsi, spesso con messaggi intimidatori o urgenti per spingere l’utente ad agire senza riflettere. Alcuni messaggi possono persino fingere di provenire da Apple o altre aziende note, aumentando l’efficacia dell’inganno.

Questa tecnica sta diventando sempre più frequente, soprattutto dopo l’estate 2024. Gli scammer contano sull’abitudine di molti utenti a rispondere con messaggi automatici come “STOP”, “Sì” o “NO” per gestire appuntamenti o cancellare abbonamenti, sfruttando la memoria muscolare per ottenere la disattivazione delle protezioni.

Come proteggersi dalla truffa in arrivo tramite l’app Messaggi di Apple

Per evitare di cadere vittima di questa truffa, è importante seguire alcune regole fondamentali: