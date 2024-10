Archive.org sotto attacco hacker: rubati dati di 31 milioni di account

La piattaforma The Internet Archive, nota anche come archive.org, nella giornata di ieri ha subito un massiccio attacco hacker.

Secondo quanto sostenuto dal sito The Verge, visitando il sito nelle scorse ore, gli utenti venivano accolti da un pop-up che annunciava l’attacco riportando il seguente testo “Hai mai avuto la sensazione che Internet Archive funzionasse su chiavette e fosse costantemente sul punto di subire una catastrofica violazione della sicurezza? È appena successo. Vedete 31 milioni di voi su HIBP!“.

La conferma di quanto avvenuto è arrivata direttamente da Brewster Kahle, fondatore di archive.org, che ha spiegato come il pop-up è stato frutto della manomissione di una libreria JavaScript. Cosa significa HIBP?

Gli hacker hanno citato il sito Have I Been Pwned?, conosciuto più semplicemente come HIBP. Si tratta di una piattaforma che permette alle persone di verificare se i propri dati sono stati pubblicati online in seguito ad attacchi informatici.

La conferma di quanto avvenuto arriva anche da HIBP, con l’operatore Troy Hunt che ha confermato al sito Bleeping Computer la recente apparizione di 31 milioni di indirizzi e-mail univoci nel database del sito e di una quantità enorme di dati collegati agli stessi.

Hunt, attraverso un post su X, è andato più a fondo della situazione, proponendo la completa cronologia di quanto avvenuto negli scorsi giorni:

Let me share more on the chronology of this:

30 Sep: Someone sends me the breach, but I’m travelling and didn’t realise the significance

5 Oct: I get a chance to look at it – whoa!

6 Oct: I get in contact with someone at IA and send the data, advising it’s our goal to load…

— Troy Hunt (@troyhunt) October 9, 2024