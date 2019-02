Boom dei codici sconto e coupon digitali in Italia

La mania del risparmio tramite i codici sconto e coupon non accenna minimamente a fermarsi. Che sia per l'acquisto di un semplice bene di consumo o un oggetto di alto valore, sempre più italiani scelgono di utilizzare uno sconto da applicare all'acquisto.

Stando ai dati appena condivisi da Piucodicisconto.com, uno dei principali portali di sconti in Italia, oltre 6 milioni di Italiani hanno ricercato uno sconto o un coupon da applicare al loro acquisto. Un aumento del 52% rispetto al 2017 anno in cui erano circa 4 milioni gli italiani alla caccia di sconti. Sul podio delle città più attive nella ricerca di sconti si piazza Roma (1 milione), Milano (950mila) e Napoli (244mila). A seguire diverse città medio-grandi del Nord come Torino (209mila) e Bologna (140mila).

Salendo a livello regionale, la classifica vede ai primi tre posti la Lombardia (1 milione e 500mila), seguita a breve distanza dal Lazio (1 milione) e a grande distanza dalla Campania (458mila). In fondo alla classifica troviamo il Molise (5mila). La crescita per le prime tre si è assestata su una media del 50% in più rispetto al 2017, segno che in queste regioni la caccia al codice sconto è sempre più diffusa.

L’evento più gettonato è indubbiamente il Black Friday con 1 milione di utenti, seguito dai Saldi Online con 240mila utenti e dal Cyber Monday con 180mila utenti.





(nella foto), per saperne di più sugli scenari futuri di un mercato che appare in netta crescita e in cui le idee più innovative, abbinate con le migliori offerte di acquisto per gli utenti finali rappresentano sicuramente fattori di successo.nasce 5 anni fa, nel lontano 2013. Dopo un’attenta analisi del mercato io e gli altri due fondatori, Davide Baù e Andrea Boffo, ci siamo resi conto che non c’era nessun portale Italiano che offrisse un’ottima esperienza utente unita a una verifica all'aggiornamento costante dei codici sconto. Infatti molti dei codici normalmente reperibili online non funzionavano, erano fasulli e non offrivano alcun valore aggiunto per l'utente finale. Da qui l’idea di fondare il nostro portale, con sempre in mente la nostraprincipale: "" ovvero "".

Purtroppo la frase “” è vera e questo influisce molto sul mercato dei codici sconto Italiano. Infatti l’80% del nostro traffico deriva dalla fascia di età 18-44, con lo zoccolo duro ricompreso nella fascia 25-34 anni ( 33%).L'Italia è il secondo Paese con l'età media più alta e farsi largo sul mercato non è certamente semplice. C'è ancora poca cultura e molta diffidenza in tema di acquisto online; noi siamo qui per questo, cercando di invogliare l’utente ad acquistare utilizzando la leva dello sconto.I nostri studi mettono chiaramente in evidenza che la possibilità di accedere all'utilizzo di un buono sconto aumenta di 6 volte le vendite finali rispetto all'indisponibilità di alcun codice sconto.Niente di più semplice, un codice sconto non è altro che un codice alfanumerico composto da numeri e cifre, come ad esempio “”. Normalmente si inseriscono alla fine della fase di acquisto, nell'apposito box dedicato, prima dell'invio dell'ordine vero e proprio.Una volta applicato il buono sconto può apportare vari benefici, da uno sconto in percentuale a uno sconto fisso sul totale, un omaggio o l’azzeramento delle spese di spedizione., riservati ai nostri utenti.Un dato quasi “scontato” in tutti i sensi, al primo posto troviamo gli: basti pensare che il portale di acquisti più utilizzato in Italia ha totalizzato ben 819mila visitatori.A seguire troviamo gli, un altrodel settore, con ben 542mila visitatori.Ma il dato più interessante sono gli utenti che hanno ricercato le offerte per il Black Friday , ben 1 milione di visitatori in un solo mese.Il futuro ci riserva solo tante belle sorprese e specialmente “risparmio”. Essendouna realtà ormai affermata nel mercato digitale italiano, stiamo espandendo sempre la nostra rete di contatti con le varie piattaforme di acquisto online e con i venditori, ormai più di 1000.La nostrarimane sempre cercare di offrire all'utente quello che sta cercando al prezzo più basso in assoluto.Preferendo non anticipare nulla, posso dire che sentirete sempre più parlare di, non solo in "versione digitale".Da parte nostra riteniamo utile evidenziare come le offerte presenti supossono essere consultate sul sito ufficiale ma è possibile installare l'estensione ufficiale per il browser che permette di ricevere i codici sconto più vantaggiosi non appena essi vengono resi disponibili. In alternativa, è possibile attivare la ricezione delle notifiche al momento della pubblicazione di nuove offerte.