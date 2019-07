Controllare i sistemi informatici e gli asset digitali in azienda con MyElmec

È l'italiana Elmec Informatica a presentare una soluzione integrata per la gestione a 360 gradi di tutti gli asset informatici aziendali attraverso un comodo pannello di controllo amministrabile da browser web.



MyElmec viene presentata come la prima dashboard che permette di vedere in tempo reale quello che sta succedendo su device come stampanti, PC e notebook così come sull'intera infrastruttura aziendale, con la possibilità di effettuare il monitoraggio di elementi quali server, dispositivi di storage, switch e firewall.



MyElmec vuole essere uno strumento strategico per chi lavora nel mondo dell'IT: non è infatti solo uno strumento di governance ma grazie a processi automatizzati alcune azioni più operative vengono velocizzate permettendo così agli amministratori di rete e di sistema di gestire i dispositivi dell'impresa da un'unica interfaccia.



Il portale MyElmec è disponibile anche in versione mobile per Android che iOS: l'app è infatti in grado di notificare in tempo reale alle figure preposte eventuali situazioni di criticità sugli asset sotto monitoraggio.





Lo sviluppo del portale MyElmec ha visto il coinvolgimento dell'approccio(ovvero gli addetti alle).Il DevOps vuole eliminare "l'" evitando la formazione di compartimenti stagni ovvero reparti che nel processo produttivo si occupano solo della propria parte senza occuparsi di ciò che avviene prima e dopo la loro attività.L'utilizzo della metodologia DevOps ha portato a un cambiamento nei processi aziendali e nell'ideazione del progetto stesso.

Nello sviluppo del progetto sono inoltre stati coinvolti 20 "clienti pilota", in ottica: in questo modo Elmec ha potuto sondare nel dettaglio le esigenze delle imprese ricevendo feedback in tempo reale. Dall'altra parte i clienti hanno potuto ottenere in tempi rapidi uno strumento pronto per l'uso.L'azienda è oggi in grado di fare nuovi rilasci una volta alla settimana oltre a mantenimento e correzioni sul portale una o due volte al giorno.È possibile richiedere la demo e provare il portale MyElmec registrandosi a questo indirizzo