Copertura fibra ottica Infratel: ecco tutti i comuni d'Italia dove sono iniziati i lavori - IlSoftware.it

Possiamo finalmente aggiungere un nuovo tassello al nostro articolo Fibra ottica: quando arriverà?.

Infratel Italia ha infatti pubblicato due fogli elettronici che fotografano lo stato di avanzamento dei lavori per la copertura in fibra ottica delle aree bianche o "a fallimento di mercato", quelle per cui Open Fiber ha vinto i primi due bandi promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico.



Per arrivare alla copertura in fibra ottica delle aree bianche (a 30 o 100 Mbps), viene seguito un iter piuttosto articolato che comincia con l'attività di progettazione definitiva, con la verifica della progettazione esecutiva per i cantieri, la raccolta delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti e, infine, con l'apertura dei cantieri.

Come previsto dal contratto di concessione, Open Fiber - dopo aver ottenuto l'approvazione del progetto definitivo da parte di Infratel - è tenuta a richiedere e ottenere tutte le autorizzazioni da allegare al progetto esecutivo.

È proprio questo il punto che si è dimostrato il più critico lungo tutta la "filiera": in molti casi, infatti, sembrano proprio le amministrazioni pubbliche a temporeggiare con il rilascio dei permessi causando notevoli ritardi sull'avvio dei lavori.





Per i comuni indicati in fase 0 i lavori di copertura sono già iniziati e per quelli in fase 1 in alcuni casi Open Fiber ha cominciato ad aprire i cantieri.Sulla carta, i comuni in fase 2, fase 3 e fase 4 dovrebbero vedere arrivare i tecnici incaricati da Open Fiber da luglio 2018 in avanti, da gennaio 2019 e da luglio 2019.

Copertura fibra: i comuni in cui sono stati avviati i lavori

Copertura fibra: i comuni in cui si è a un passo dall'apertura dei cantieri

Invitiamo i nostri lettori a scaricare i seguenti due fogli elettronici e ad aprirli con Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Fogli o Office Online: Stato di avanzamento dei lavori copertura fibra ottica e FWA per il primo bando Infratel (regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto). Aggiornato al 28 febbraio 2018. Stato di avanzamento dei lavori copertura fibra ottica e FWA per il secondo bando Infratel (regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia). Aggiornato al 15 gennaio 2018.Per ciascun comune vengono chiaramente indicati ida Infratel e Open Fiber.L'eventuale indicazione) indica la necessità di usare antenne wireless per coprire alcune zone del comune, solitamente quelle più difficilmente accessibili con le infrastrutture di tipo tradizionale. In questi casi vengono comunque offerti almeno 30 Mbps di picco.Osservando quanto riportato in corrispondenza della colonna, è possibile avere un'informazione sulla stato di avanzamento dei lavori di copertura.Le "note positive" arrivano quando nella colonnasono presenti le indicazionio almenoPer il primo bando, di 7.042 aree bianche in elenco (talvolta appartenenti ai medesimi comuni),e 425 sono "in attesa di autorizzazioni".Per quanto riguarda il secondo bando, il quadro è ancora più sconfortante. Di 5.221 aree bianche: Campli, Carpineti, Casina, Rio Saliceto, Toano, Vetto, Angera, Appiano Gentile, Bellagio, Cabiate, Erbusco, Fino Mornasco, Gorla Minore, Marnate, Mozzate, Turate, Campochiaro, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Jelsi, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sepino, Spinete, Anghiari, Barberino Val d'Elsa, Montalcino, Montemurlo, Monterchi, Montescudaio, Palazzuolo sul Senio, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sansepolcro, Arquà Petrarca, Campodarsego, Corbola, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Pincara, Pontecchio Polesine, Salara, San Bellino, Villamarzana, Villanova Marchesana, Vo’.: in nessuna area a fallimento di mercato sono stati al momento avviati i lavori di copertura.Di seguito la lista completa dei comuni italiani, dislocati in tutto o in parte su aree bianche, per i quali Open Fiber è "in attesa di autorizzazioni" per l'avvio dei lavori di copertura.: Acciano, Arielli, Arsita, Brittoli, Calascio, Caporciano, Carapelle Calvisio, Carpineto della Nora, Carunchio, Casoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Catignano, Civitaluparella, Civitella Alfedena, Corvara, Elice, Fagnano Alto, Fontecchio, Fraine, Gagliano Aterno, Guardiagrele, Isola del Gran Sasso d'Italia, Lettopalena, Molina Aterno, Montebello di Bertona, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Montorio al Vomano, Ofena, Pennadomo, Pescasseroli, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Pretoro, Rivisondoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, San Pio delle Camere, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Eufemia a Maiella, Santo Stefano di Sessanio, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Serramonacesca, Taranta Peligna, Torrebruna, Vacri, Vicoli, Villa Celiera, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villavallelonga, Anzola dell'Emilia, Argelato, Argenta, Bagnara di Romagna, Baiso, Bardi, Bastiglia, Berra, Bettola, Bologna, Bore, Brisighella, Busana, Calestano, Campagnola Emilia, Camposanto, Carpi, Casteldelci, Castello d'Argile, Castelnovo ne' Monti, Castelnuovo Rangone, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cavezzo, Cervia, Collagna, Concordia sulla Secchia, Copparo, Corniglio, Corte Brugnatella, Dozza, Fanano, Farini, Ferriere, Fontanelice, Formignana, Fornovo di Taro, Frassinoro, Galeata, Galliera, Gambettola, Goro, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Guiglia, Jolanda di Savoia, Lesignano de' Bagni, Ligonchio, Loiano, Maiolo, Marano sul Panaro, Massa Lombarda, Medolla, Meldola, Mercato Saraceno, Mesola, Monchio delle Corti, Monghidoro, Montecchio Emilia, Montecreto, Montefiorino, Mordano, Morfasso, Nonantola, Novafeltria, Novi di Modena, Ozzano dell'Emilia, Pellegrino Parmense, Pennabilli, Ponte dell'Olio, Porretta Terme, Prignano sulla Secchia, Ramiseto, Riolunato, Rocca San Casciano, Sala Bolognese, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Leo, San Martino in Rio, San Mauro Pascoli, San Possidonio, San Prospero, Santa Sofia, Sant'Agata Feltria, Sant'Agata sul Santerno, Sarsina, Serramazzoni, Sestola, Sogliano al Rubicone, Solarolo, Talamello, Terenzo, Tornolo, Tresigallo, Varano de' Melegari, Varsi, Verghereto, Vernasca, Villa Minozzo, Abbadia Lariana, Albino, Almenno San Bartolomeo, Aprica, Ardesio, Artogne, Azzano Mella, Azzano San Paolo, Barlassina, Basiano, Bellano, Bellinzago Lombardo, Berzo Inferiore, Borgo San Giacomo, Bormio, Borno, Brebbia, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Caprino Bergamasco, Casarile, Casorezzo, Cassago Brianza, Casteggio, Castelcovati, Castiglione d'Adda, Castiglione d'Adda, Castione della Presolana, Cernusco Lombardone, Cerro Maggiore, Cesana Brianza, Chiari, Chiesa in Valmalenco, Cilavegna, Ciserano, Cividate al Piano, Cividate Camuno, Coccaglio, Cogliate, Colico, Cologno al Serio, Corteno Golgi, Cosio Valtellino, Dairago, Dalmine, Dervio, Edolo, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Gessate, Gonzaga, Gorle, Gottolengo, Guidizzolo, Induno Olona, Iseo, Isorella, Lacchiarella, Lazzate, Limone sul Garda, Livigno, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Maccagno con Pino e Veddasca, Macherio, Madesimo, Madone, Malgrate, Mandello del Lario, Manerba del Garda, Marcaria, Monticello Brianza, Morbegno, Nerviano, Oggiono, Oltre il Colle, Orio al Serio, Piancogno, Piantedo, Pompiano, Ponte di Legno, Premana, Presezzo, Ranica, Rezzato, Robbio, San Felice del Benaco, San Giorgio su Legnano, San Paolo, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Sant'Omobono Terme, Selvino, Serina, Sirtori, Sondalo, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Tirano, Travagliato, Tremezzina, Tremosine sul Garda, Trenzano, Tribiano, Urgnano, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vanzaghello, Vanzago, Varzi, Vedano al Lambro, Verano Brianza, Vercurago, Verderio, Verolavecchia, Vertova, Viadana, Villa di Serio, Villa di Tirano, Villa Guardia, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Volta Mantovana, Belmonte del Sannio, Campolieto, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Castelpetroso, Castelverrino, Civitanova del Sannio, Duronia, Frosolone, Limosano, Macchia Valfortore, Monacilioni, Montagano, Pescolanciano, Petrella Tifernina, Pietrabbondante, Pietracatella, Poggio Sannita, Riccia, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, Santa Maria del Molise, Sant'Elia a Pianisi, Toro, Trivento, Tufara, Abbadia San Salvatore, Abetone, Agliana, Aulla, Badia Tedalda, Bibbiena, Buggiano, Buonconvento, Capoliveri, Capolona, Capraia Isola, Casole d'Elsa, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castellina Marittima, Castelnuovo di Garfagnana, Chianciano Terme, Colle di Val d'Elsa, Coreglia Antelminelli, Crespina Lorenzana, Empoli, Foiano della Chiana, Follonica, Forte dei Marmi, Gambassi Terme, Isola del Giglio, Lamporecchio, Lucignano, Marciana, Marciana Marina, Marciano della Chiana, Monsummano Terme, Monte Argentario, Montecarlo, Montelupo Fiorentino, Montieri, Orciano Pisano, Ortignano Raggiolo, Palaia, Piancastagnaio, Piazza al Serchio, Pitigliano, Porto Azzurro, Rio Marina, Sassetta, Scarlino, Seggiano, Serravalle Pistoiese, Sorano, Terranuova Bracciolini, Torrita di Siena, Vaiano, Vinci, Volterra, Affi, Angiari, Annone Veneto, Borca di Cadore, Bosaro, Caltrano, Calvene, Canale d'Agordo, Canaro, Carrè, Cartigliano, Casale di Scodosia, Cencenighe Agordino, Cerro Veronese, Cervarese Santa Croce, Chies d'Alpago, Cismon del Grappa, Comelico Superiore, Concamarise, Costa di Rovigo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Fonzaso, Foza, Giacciano con Baruchella, La Valle Agordina, Lentiai, Limana, Loreo, Lozzo di Cadore, Lugo di Vicenza, Lusia, Megliadino San Fidenzio, Montagnana, Monteforte d'Alpone, Montegalda, Papozze, Pastrengo, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pernumia, Ponso, Quero Vas, Saletto, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, Sandrigo, Santo Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Sospirolo, Soverzene, Tambre, Terrassa Padovana, Urbana, Vallada Agordina, Veggiano, Villanova del Ghebbo, Voltago Agordino, Zanè, Zermeghedo.: Balvano, Banzi, Castelluccio Inferiore, Forenza, Ginestra, Missanello, Rapone, San Paolo Albanese, Sant'Angelo Le Fratte, Trivigno, Castellabate, Ravello, Villaricca, Amaro, Bordano, Enemonzo, Moggio Udinese, Preone, Raveo, Rigolato, Socchieve, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Aquino, Broccostella, Castelliri, Castrocielo, Ceccano, Ciampino, Gallese, Genazzano, Lanuvio, Monterosi, Pofi, Rocca Priora, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Terracina, Vasanello, Aquila d'Arroscia, Armo, Bormida, Cosio d'Arroscia, Massimino, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Acquedolci, Francavilla di Sicilia, Gallodoro, Oliveri, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Sinagra, Terme Vigliatore, Torrenova, Valdina, Venetico, Attigliano, Lugnano in Teverina, Porano.