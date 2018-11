Cosa fare quando le email e le newsletter non arrivano a destinazione

Chi lavora in rete sa benissimo quanto sia importante raggiungere i propri clienti con newsletter ed email informative per invitarli a tornare a visitare il proprio sito web, ad acquistare prodotti e a maturare una maggiore consapevolezza sui servizi e sulle iniziative promosse dal proprio brand.



Quando sia effettuano attività di mass mailing ovvero si inviano comunicazioni via email a un gran numero di contatti, è fondamentale verificare la validità degli indirizzi di posta elettronica.

Col tempo possono accumularsi all'interno dei propri database indirizzi email non più esistenti o che non accettano posta in arrivo per le motivazioni più diverse. Continuare a spedire email a questi indirizzi significa incorrere in problemi di scarsa deliverability.





Controllo email con ZeroBounce: come validare gli indirizzi di posta elettronica

Con il terminesi fa infatti riferimento alla capacità di consegna dei messaggi nella casella di posta in arrivo degli utenti. Sulla correttainfluiscono numerosi aspetti, spesso difficili da controllare.In rete esistono diversi servizi che permettono di importare una lista di contatti email e di inviare, per esempio, una newsletter. Se però non si analizzano e non si gestiscono i cosiddetti, ossia gli errori ricevuti dai server di posta dei vari provider, si rischia che le proprie email non vengano mai recapitate oppure con estrema difficoltà.Molti servizi che permettono di gestire l'invio di grosse quantità di email spesso non gestiscono adeguatamente i bounce. Alcuni provider, come Italia On Line (IOL), non consentono lo smistamento dei messaggi di posta verso le caselle dei clienti (possessori di account libero.it, virgilio.it, inwind.it e iol.it) se il mittente spedisse troppe comunicazioni verso indirizzo email ormai non più esistenti.Si tratta di una difesa che viene posta in essere per porre un freno alle attività degliche spesso vanno alla ricerca di grandi quantitativi di indirizzi email per poi bersagliarli con messaggi indesiderati. Quando il server SMTP del provider rileva l'arrivo di messaggi verso un buon numero di account inesistenti, interrompe la consegna verso tutti gli account reali restituendo l'errore "".

Come verificare se gli indirizzi email esistono realmente con ZeroBounce

ZeroBounce A.I., un sistema intelligente per valutare i database delle email