La fibra Open Fiber 1 Gbps arriva in altre città d'Italia: l'elenco completo

Open Fiber la società compartecipata in egual misura da Enel e Cassa Depositi e Prestiti, ha annunciato l'avvio della commercializzazione dei servizi di connettività in fibra ottica a 1 Gbps in tante città italiane, sparse lungo tutta la Penisola, e non necessariamente capoluoghi di provincia.



L'infrastruttura proposta da Open Fiber è interamente in fibra ottica e si avvale della nuova dorsale ZION completata qualche mese fa (Open Fiber presenta la sua dorsale Internet ZION: 200 Gbps per canale e oltre) e più di recente oggetto di alcune migliorie: Open Fiber, raggiunti i 400 Gbps sulla dorsale ZION: primo collegamento del genere in Italia.





: ciò significa che non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale ma è attivo esclusivamente nel mercato all'ingrosso offrendo l'accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Gli utenti che desiderassero attivare una connessione in fibra FTTH fino a 1 Gbps in un'area già raggiunta dalla nuova rete Open Fiber non devono fare altro che contattare un operatore che vende i servizi di connettività e scegliere il piano tariffario per navigare ad alta velocità.

Nonostante - com'è noto - vi siano trattative in corso per la fusione delle rispettive reti in fibra, TIM al momento non è della partita mentreA Milano, per esempio, i servizi di connettività Open Fiber sono commercializzati - oltre che da Wind Tre, Vodafone, Fastweb e Tiscali - anche da Fibra.City, Eleusi, Nexin; a Bologna e Perugia da Go internet (a Perugia anche da Tecnoadsl, Fibra.City e Connesi); a Torino anche da BBBell, I.S.I. Line e Sistemi H.S.; a Padova, Venezia, Cagliari, Bari, Palermo e Catania anche da Fibra.City. A livello locale sono però tantissimi i provider tra i quali gli utenti possono scegliere.(le abbiamo raccolte dal sito web ufficiale e organizzate sotto forma di elenco alfabetico per maggiore comodità):Open Fiber rivela inoltre che le prossime città che saranno raggiunte sono le seguenti (ad oggi ulteriori 89):Suggeriamo di accedere alla nuova home page di Open Fiber e digitare il nome della propria città nell'apposita casella. In questo modo si può. Non tutte le località indicate come coperte lo sono per intero: sempre usando il sito di Open Fiber è possibile verificare istantaneamente le unità immobiliari raggiunte dal servizio di connettività fibra FTTH fino a 1 Gbps.Complessivamente, comunque, saranno raggiuntepiù o meno popolose (di recente Open Fiber aveva rivelato di aver aperto 150 cantieri: Copertura Open Fiber: aperti 150 cantieri in tutta Italia ).Gli investimenti di Open Fiber per la realizzazione e il dispiegamento della rete che offre connessioni FTTH a 1 Gbps agli utenti finali sono curati dalla stessa azienda e non hanno nulla a che vedere con il progetto "orchestrato" dal MISE e da Infratel Italia per portare la banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato: Banda ultralarga nelle aree bianche: ecco le tratte in corso di realizzazione italiane divise in due blocchi (271 città di grandi e medie dimensioni)., dove cioè nessun operatore prima d'oggi aveva precedentemente investito (limitandosi nei casi migliori a fornire il servizio ADSL, spesso con prestazioni in downstream e upstream inadeguate).Open Fiber è infatti la società risultata vincitrice nell'ambito delle prime due gare organizzate dal MISE: i primi due bandi si riferiscono alla realizzazione di una rete a banda ultralarga nelle aree bianche di 16 regioni più la Provincia di Trento.Lo stato di avanzamento dei lavori Open Fiber nelle aree bianche è rappresentato nel nostro articolo Fibra ottica nelle aree bianche: cantieri Open Fiber aperti in 700 comuni mentre nell'articolo Open Fiber, avviati i test per la commercializzazione della fibra FTTH nelle aree bianche abbiamo parlato dell'annuncio dell'azienda che ha avviato i test per la vendita dei servizi in alcuni comuni precedentemente "digital divisi".L'amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa, pur non commentando le recenti ipotesi di fusione della rete con quella di Telecom, ha affermato che la sua società prevede di. "", ha aggiunto la Ripa.Maggiori informazioni nell'articolo Fibra ottica a 1 Gbps: la presentazione della rete Open Fiber e delle offerte FTTH Fibra.City