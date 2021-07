Opening Future, il portale dedicato allo sviluppo delle competenze digitali - IlSoftware.it

Cos'è Opening Future, iniziativa per ampliare le proprie conoscenze del mondo digitale. Il progetto nasce in Piemonte sulla scorta della creazione di due nuove cloud region Google nei data center di Noovle (TIM) ma sarà estesa a tutta Italia.

Viene inaugurato oggi Opening Future, portale dedicato allo sviluppo delle competenze digitali per il mondo scolastico e per il tessuto produttivo realizzato da Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle, la cloud company del Gruppo TIM.

Le aziende coinvolte nel progetto spiegano che il lancio del portale segna l'avvio di una serie di iniziative congiunte che saranno varate per favorire lo sviluppo digitale e la crescita economica in Italia a partire dal Piemonte.

Nell'ambito di un progetto più ampio e strutturato che ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo del territorio, l'iniziativa fa seguito agli accordi per la realizzazione dei data center di Noovle in Piemonte e Lombardia in corrispondenza dei quali verranno create due Google Cloud Region e nei quali Intesa Sanpaolo migrerà una parte del suo sistema informativo.

Opening Future, caratterizzato da un’ampia offerta di corsi ed eventi, vuole essere un punto di riferimento per tutte le PMI, le startup, gli studenti e i docenti che desiderano approfondire e ampliare le proprie conoscenze del mondo digitale.

Nel nuovo portale sarà possibile trovare le notizie e le informazioni necessarie per partecipare alle iniziative che da qui in avanti saranno proposte dalle società promotrici del progetto: eventi formativi per studenti e docenti delle scuole medie e superiori, meetup dedicati al mondo delle startup, webinar, contest e momenti di aggregazione per incentivare lo sviluppo delle eccellenze del territorio.

Le attività formative proposte spaziano dalai, dal coaching fino alle sessioni per favorire l’imprenditorialità e la leadership femminile.

Tra le iniziative previste nell'ambito degli accordi di collaborazione c'è anche la creazione di un Centre of Excellence per lo sviluppo di nuove soluzioni e progetti accelerati dall'intelligenza artificiale.

Parallelamente a queste attività i promotori di Opening Future stanno realizzando in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino uno studio dei benefici in termini di impatto occupazionale, crescita economica e di competenze digitali che la presenza dei nuovi data center genererà sul territorio piemontese.

Sulla base di quanto già avvenuto in molti casi analoghi, sono attese significative ricadute positive non solo per il tessuto produttivo coinvolto nel progetto, ma anche per l’indotto e per settori meno direttamente collegati al business primario.