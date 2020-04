TIM e Infratel portano la fibra ottica nelle aree bianche: coperti 310 comuni entro maggio

Nei giorni scorsi TIM aveva annunciato la copertura in fibra FTTC degli armadi stradali situati in 700 comuni ove insistono aree bianche, zone sulle quali nessun operatore aveva mai fatto prima alcun investimento: TIM: fibra FTTC fino a 200 Mbps in altri 700 comuni, 5.000 cabinet attivati in futuro.



Quest'oggi l'azienda guidata da Luigi Gubitosi ha comunicato di aver siglato un nuovo accordo con Infratel Italia, società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, per portare la connessione in fibra ottica su 1.600 armadi stradali entro maggio prossimo.



TIM precisa che l'iniziativa fa seguito all'accordo siglato a luglio 2019 (TIM accenderà la fibra di Stato Infratel nelle aree bianche o a fallimento di mercato) e riguarda i comuni oggetto dell'intervento con il “modello diretto” avente l'obiettivo di realizzare le reti a banda ultralarga nelle cosiddette aree bianche non oggetto in passato di bandi.

Beneficiari di questo intervento sono circa 1 milione di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dei comuni interessati.





La nuova, messa a punto da Infratel Italia e TIM, intende velocizzare gli interventi infrastrutturali per la consegna delle dorsali in fibra ottica da parte di Infratel Italia e la successiva realizzazione dei rilegamenti fino agli armadi stradali e l'installazione delle componenti di elettronica da parte di TIM.

Il progetto prevede e viene presentato come un importante esempio di sinergia tra pubblico e privato al fine di superare il divario digitale italiano, in coerenza con la strategia nazionale per la diffusione della banda ultralarga.