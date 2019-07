Tiscali: da oggi fibra ottica FTTH in 70 comuni sui quali insistono aree bianche. La lista completa

Lo scorso 11 luglio Open Fiber e Tiscali hanno annunciato di aver siglato un importante accordo per portare la connettività in banda ultralarga nei 7.635 comuni d'Italia in cui insistono aree bianche o "a fallimento di mercato" (cluster C e D).

Tiscali era già partner di Open Fiber per le 271 città della Penisola in cui la società compartecipata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti sta facendo investimenti per portare la sua fibra ottica in configurazione FTTH direttamente alla clientela finale: La fibra Open Fiber 1 Gbps arriva in altre città d'Italia: l'elenco completo.



L'estensione dell'accordo è ritenuto di fondamentale importanza sia per Tiscali che per la clientela. Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali, afferma: "siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con Open Fiber e dell'ulteriore estensione dell'accordo, che conferma la missione di Tiscali di garantire a tutti i cittadini il diritto all’accesso a servizi internet ultraveloci e che rappresenta un tassello importante per la nostra strategia di rilancio e sviluppo nel mercato in fibra".





La

La vendibilità della fibra riguarda 10 regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Umbria) e 22 province: Bergamo, Bologna, Caserta, Catania, Como, Cremona, Ferrara, L’Aquila, Latina, Livorno, Matera, Messina, Milano, Monza e Brianza, Pescara, Potenza, Roma, Siena, Terni, Udine, Varese, Viterbo.L'operatore sardo da sempre protagonista nel mercato del networking conferma che il prezzo resterà bloccato ed è ad oggi il più basso del mercatoL'offerta di Tiscali, valida sia per i clienti privati sia per i clienti affari, comprende modem e attivazione gratis, servizio "" gratuito e, per i clienti privati, 2 mesi di, il noto servizio di "".A soli 3 euro in più al mese, i clienti potranno avere il servizio, anch'esso gratis per i primi due mesi in promozione esclusiva, con chiamate illimitate senza scatto alla risposta e 6 mesi di Infinity.Con Tiscali, infine, i clienti hanno sempre la possibilità di disdire in qualunque momento, senza vincoli e senza penali.Di seguito pubblichiamo l'L'offertaè acquistabile nei negozi Tiscali, online sul sito di Tiscali e chiamando il numero telefonico 130.Nell'articolo Open Fiber: lo stato di avanzamento della copertura in fibra FTTH e FWA nelle aree bianche ulteriori informazioni sui lavori di copertura nelle aree a fallimento di mercato portati avanti da Open Fiber.