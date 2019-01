Vulnerabilità in alcuni chip WiFi: codice eseguibile senza alcuna interazione da parte degli utenti

Si chiama ThreadX uno dei sistemi operativi real time più utilizzati al mondo: sviluppato da Express Logic è uno dei componenti software più diffusi per la gestione di chip WiFi tanto che secondo l'azienda sarebbe utilizzato su oltre 6,2 miliardi di device.



Sulla stessa tecnologia si basa il funzionamento del firmware del SoC Avastar 88W8897 SoC (Wi-Fi + Bluetooth + NFC) realizzato Marvell e presente nella console di gioco Sony PlayStation 4 (così come nella sua variante Pro), in Microsoft Surface (anche modello Pro), in tantissimi tablet e notebook, nella Xbox One, nei Samsung Chromebook, in alcuni smartphone (ad esempio il Samsung Galaxy J1) e in Valve SteamLink.





Il chip WiFi diventa operativo dopo il caricamento di un'immagine firmware (realizzata dal produttore hardware) nel corso della procedura di avvio del dispositivo.Il ricercatore spiega che nel caso dei chip basati susarebbe possibile ingenerare un errorenel momento in cui il modulo WiFi cominciasse a cercare la disponibilità di reti wireless nelle vicinanze. Selianin chiarisce che un aggressore può lanciare un attacco RCE () verso un Samsung Chromebook che risultasse semplicemente acceso.

Avendo la possibilità di controllare "da remoto" i blocchi di memoria utilizzati dal firmware che pilota il modulo WiFi, un aggressore può così modificare alcune strutture critiche e le locazioni di memoria cui fanno riferimento i vari puntatori riuscendo così a provocare il caricamento di codice nocivo.La presentazione dei vari problemi individuati da Selianin può essere consultata in queste pagine . L'autore della scoperta precisa di essersi concentrato sul funzionamento dei chip WiFi perché si tratta di un argomento che è stato sino ad oggi oggetto di ben pochi approfondimenti da parte della comunità e che dovrebbe essere adeguatamente soppesato, dal punto di vista della sicurezza, in fase di progettazione.: Selianin ha dichiarato che fintanto che esse non saranno distribuite agli utenti finali, non rilascerà alcun codice exploit e non dimostrerà tecnicamente i passaggi per sferrare un attacco.