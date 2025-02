Ascolta le nuove hit del momento con 1 mese gratis su Apple Music!

È stata la settimana del Festival di Sanremo e la musica, con tutti i nuovi brani dei cantanti in gara, è stata al centro dell’attenzione di uno degli eventi più importanti dell’anno. In tanti hanno cercato le canzoni con il desiderio di ascoltarle il prima possibile e di poter memorizzare quelle dei propri artisti preferiti e quelle di maggiore interesse. Con l’offerta di Apple Music, che è possibile utilizzare gratis per 1 mese, l’ascolto delle nuove canzoni di Sanremo (e non solo) diventa un’esperienza estremamente coinvolgente.

Perché provare Apple Music

Con Apple Music si ha accesso immediato a tutte le migliori hit del momento; non solo quelle del Festival della canzone italiana, ma anche tutti i singoli e album che usciranno nelle prossime settimane. In questo modo si avrà la possibilità di ascoltare subito dopo l’uscita le canzoni che diventeranno più popolari nei prossimi mesi.

A rendere Apple Music una delle migliori piattaforme di streaming musicale c’è anche la qualità dell’audio che con il Dolby Atmos restituisce un’esperienza d’ascolto coinvolgente. Durante l’ascolto di ogni brano si avrà la percezione di essere circondati dagli strumenti musicali creando un’esperienza veramente immersiva e sempre di altissima qualità.

E poi Apple Music mette a disposizione la funzione di testi in tempo reale (Lyrics) tramite la quale seguire le parole delle canzoni durante l’ascolto. La funzione ha una duplice utilità: da una parte permette di memorizzare meglio i testi delle canzoni e dall’altro di sfruttare i brani musicali per migliorare l’apprendimento di una lingua straniera. I testi delle canzoni possono poi essere condivisi nelle storie dei vari profili social, aumentando l’interazione e suggerendo ai propri contatti le canzoni che si stanno ascoltando.

Un servizio completo e di assoluto livello per avere accesso immediato al meglio della produzione musicale internazionale, in promozione con 1 mese gratis di utilizzo per sperimentare tutti i vantaggi di una delle principali e più popolari piattaforme di streaming audio.