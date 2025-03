Asus AI Cache Boost: nuovo acceleratore per le prestazioni AI su Ryzen 9000

Asus ha presentato AI Cache Boost, una nuova funzionalità integrata a livello di BIOS destinata a migliorare le prestazioni delle applicazioni AI sui processori AMD Ryzen 9000. Con l’ultima versione del firmware per le schede madri ASUS serie 800, il produttore taiwanese ha introdotto l’innovativa funzione progettata appositamente per ottimizzare l’efficienza nei carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.

Come funziona AI Cache Boost

AI Cache Boost si attiva manualmente nel BIOS all’interno della scheda Extreme Tweaker, incrementando la frequenza dell’Infinity Fabric Clock (FCLK) a 2100 MHz. Il valore porta a un aumento della banda passante e quindi a un flusso di dati più veloce all’interno del chip. Il tutto si traduce in una maggiore efficienza computazionale, specialmente nel supporto delle applicazioni di machine learning e dei Large Language Models (LLM).

Secondo Asus, il beneficio principale consiste un aumento delle prestazioni fino al 12,75% nei benchmark AI, con un incremento massimo di quasi il 20% combinando AI Cache Boost con la modalità Turbo Game Mode su processori Ryzen 9 9950X3D.

Quali chip traggono vantaggio da AI Cache Boost

AI Cache Boost è pensato per utenti avanzati che sfruttano l’hardware per elaborazioni AI complesse, come ricercatori, data scientist e professionisti del machine learning. Il miglioramento è particolarmente evidente su CPU Ryzen dotate di AMD 3D V-Cache, come appunto il chip Ryzen 9 9950X3D, che beneficia della maggiore ampiezza di banda interna per gestire carichi di lavoro su dataset voluminosi.

Asus sottolinea che AI Cache Boost non è progettato per migliorare le prestazioni nei videogiochi e che il suo utilizzo in combinazione con altre funzioni del BIOS, come GPU Boost, potrebbe addirittura compromettere la stabilità del sistema senza vantaggi evidenti in ambito gaming.

Il balzo in avanti sul versante delle performance è comunque tangibile per le elaborazioni AI, abbinando Ryzen 9 9950X3D con le GPU RTX 4090 e RTX 5090.

Un’opzione per i professionisti AI

La novità presentata da ASUS si presenta quindi come una soluzione semplice e integrata per estrarre più potenza dalle CPU Ryzen 9000 senza dover ricorrere a overclock complessi.

Il guadagno in efficienza, soprattutto per chi utilizza modelli di AI generativa, machine learning o analisi dati avanzata, potrebbe rendere questa funzionalità un’aggiunta preziosa per gli utenti Ryzen con schede madri ASUS di ultima generazione.