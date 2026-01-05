ASUS ROG XREAL R1: Occhiali AR da Gaming con display 240 Hz e audio immersivo

Gli ASUS ROG XREAL R1, presentati al CES 2026, sono occhiali AR da gaming premium con display micro-OLED a 240 Hz, audio immersivo Bose e compatibilità multipiattaforma, progettati per offrire un’esperienza visiva e sonora senza precedenti.