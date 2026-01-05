ASUS ROG XREAL R1: Occhiali AR da Gaming con display 240 Hz e audio immersivo

Nel mercato in rapida evoluzione della realtà aumentata (AR), ASUS ROG compie un passo audace collaborando con Xreal per lanciare i ROG XREAL R1, occhiali AR da gaming pensati per offrire prestazioni visive senza precedenti e un’esperienza immersiva completa. Presentati al CES 2026, questi occhiali combinano la tradizione dei display da gaming ROG con l’expertise AR di Xreal, per consegnare agli utenti finali un dispositivo leggero, versatile e ad alte prestazioni.

Configurazione desktop AR occhiali ASUS

Display Micro-OLED a 240 Hz: immersione senza compromessi

Il cuore tecnologico degli occhiali ROG XREAL R1 è il display Sony micro-OLED da 0,55 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento pari a 240 Hz, il primo dispositivo al mondo nel segmento AR da gaming. La tecnologia garantisce:

  • Schermo virtuale da 171 pollici a 4 metri di distanza, che copre il 95% dell’area visiva centrale.
  • Campo visivo di 57°, superiore alla media degli occhiali AR consumer.
  • Latenza motion-to-photon di soli 3 ms, assicurando immagini fluide e precise durante il gaming ad alta velocità.
  • Gamma colori 107% sRGB e luminosità di picco di 700 nits, per colori vividi e realistici.

Grazie al co-processore spaziale X1, già utilizzato nella gamma Xreal One, le immagini mantengono stabilità e accuratezza anche con movimenti rapidi della testa, riducendo motion blur e ritardi durante le sessioni di gioco più intense.

Occhiali ASUS R1 indossati

Connettività versatile: PC, Console e ROG Ally

I ROG XREAL R1 puntano a una compatibilità universale. Collegandosi tramite USB-C al portatile da gaming ROG Ally, gli utenti possono passare da un piccolo schermo integrato a un display virtuale gigantesco senza alcuna configurazione.

In aggiunta, il ROG Control Dock opzionale espande le possibilità di connessione, offrendo una porta DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.0.

È così possibile collegare facilmente PC desktop, Nintendo Switch, Xbox Series X, PlayStation 5 o altri dispositivi, trasformando i ROG XREAL R1 in un hub AR completo per il gaming multipiattaforma.

Design leggero e controlli intuitivi

Con un peso di soli 91 grammi, gli occhiali sono progettati per un utilizzo prolungato senza affaticamento. La modalità Anchor a 3 DoF nativi (3 gradi di libertà per il movimento), permette di posizionare lo schermo virtuale ovunque nello spazio fisico, mentre la modalità Follow mantiene l’immagine centrata rispetto all’utente. L’IPD regolabile digitalmente garantisce un comfort visivo personalizzato per ogni giocatore.

Lenti elettrocromiche e audio Immersivo

Gli occhiali ROG XREAL R1 integrano lenti elettrocromiche intelligenti, capaci di adattare la trasparenza automaticamente in base alla luce ambientale o manualmente su tre livelli di oscuramento. Si tratta di una tecnologia che ottimizza la visibilità in ogni condizione di luce, dalla luce intensa diurna agli ambienti scarsamente illuminati.

L’esperienza audio è curata da Sound by Bose, con un suono tridimensionale immersivo che aumenta la consapevolezza spaziale durante il gioco, permettendo di percepire ogni dettaglio sonoro con precisione.

Prestazioni su grande scala

Grazie all’eccezionale combinazione di alta frequenza di aggiornamento, ampio campo visivo, lenti adattive e audio immersivo, i ROG XREAL R1 ridefiniscono il concetto di gaming AR su grande formato.

Che si tratti di un’azione frenetica o di un’esperienza multimediale cinematografica, questi occhiali trasformano qualsiasi ambiente in un palcoscenico virtuale ad alte prestazioni.

I ROG XREAL R1 saranno disponibili globalmente nella prima metà del 2026. ASUS li presenta al CES 2026 con un prezzo non ancora ufficializzato ma le caratteristiche collocano certamente il dispositivo nella fascia premium.

