ATL, il progetto che vuole far girare le app Android su Linux senza emulazione

Nel vasto panorama open source, spunta un progetto che potrebbe cambiare alla radice il modo in cui Linux interagisce con l’ecosistema Android: si chiama ATL, acronimo di Android Translation Layer e fino ad oggi è stranamente passato sotto silenzio, o quasi.

Poco conosciuto al grande pubblico ma già discusso in alcune community tecniche, ATL promette un approccio diverso per eseguire app Android su Linux, senza la necessità di virtualizzazione o container completi.

Cos’è ATL e perché è diverso da Waydroid

ATL funziona in modo simile a Wine, il noto livello di compatibilità che consente di eseguire applicazioni Windows su Linux. Invece di ricreare un intero ambiente Android, ATL traduce le chiamate di sistema Android in chiamate Linux, riducendo l’overhead e aumentando l’efficienza.

Progetti come Waydroid, invece, eseguono un’intera istanza del sistema operativo Android all’interno di un container basato su namespace Linux. L’approccio garantisce, ovviamente, una maggiore compatibilità, ma porta a un consumo notevole di risorse e una complessità superiore nella configurazione e nel mantenimento del sistema.

ATL punta a una soluzione più leggera e diretta, in grado di avvicinarsi all’esperienza nativa. Tuttavia, purtroppo, il progetto si trova ancora in una fase embrionale e la lista delle app compatibili è ridotta.

Architettura e compatibilità: la sfida ARM vs x86

Uno dei temi più dibattuti è la compatibilità architetturale. La maggior parte delle app Android è compilata per ARM64, mentre la gran parte dei PC Linux utilizza AMD64. Attualmente ATL non gestisce la traduzione architetturale, ma sono previste integrazioni con strumenti come native-bridge e Box64 per la conversione delle chiamate ARM su architetture x86.

Questo aspetto è cruciale: senza una traduzione efficiente tra architetture, molte app non funzioneranno correttamente sui sistemi desktop. Tuttavia, per i dispositivi Linux basati su ARM (si pensi allo stesso Asahi Linux sui Mac Mx), ATL rappresenta un’opportunità reale di integrazione tra il mondo Linux e l’ecosistema Android.

Potenziali casi d’uso: dal mobile al desktop

I sostenitori di ATL vedono nel progetto uno strumento chiave per risolvere il problema storico della mancanza di app native su Linux mobile e, di conseguenza, per sostenere la nascita di nuovo hardware “aperto”.

Alcuni osservatori ritengono però inutile eseguire app mobile su PC, dove esistono alternative native o Web; altri, invece, intravedono una possibilità di ampliare l’offerta software di Linux.

ATL si inserisce in un ecosistema più ampio di progetti che mirano a colmare i confini tra piattaforme:

Wine ha reso possibile l’esecuzione di software Windows su Linux e macOS.

ha reso possibile l’esecuzione di software Windows su Linux e macOS. Darling tenta di portare applicazioni macOS su Linux, anche se con progressi lenti.

tenta di portare applicazioni macOS su Linux, anche se con progressi lenti. Waydroid punta su stabilità e integrazione con Android completo, a scapito della leggerezza.

punta su stabilità e integrazione con Android completo, a scapito della leggerezza. L’applicazione Linux Terminal di Google porterà Linux su Android.

ATL, pur essendo all’inizio del suo percorso, rappresenta un proof of concept interessante: un ponte diretto tra le API di Android Runtime (ART) e il kernel Linux. Potrebbe potenzialmente evolversi come Wine ha fatto per Windows nel corso di decenni.