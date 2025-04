Un attacco DDoS senza precedenti ha colpito una piattaforma di scommesse online durante un importante evento di hockey NHL lo scorso 3 aprile.

L’azione dei cybercriminali si è verificata proprio mentre Alexander Ovechkin stabiliva il suo record di 892 gol, rendendo l’evento sportivo un obiettivo ancora più appetibile per i cybercriminali. La potenza dell’attacco ha raggiunto il picco straordinario di 965Gbps in meno di venti minuti, rappresentando una nuova frontiera per le minacce digitali.

L’offensiva ha avuto inizio alle 11:15 con un’intensità iniziale di 67Gbps, crescendo rapidamente. Dopo circa 90 minuti, l’intensità è calata gradualmente fino a 549Gbps prima di cessare completamente. La società di cybersecurity Qrator Labs, intervenuta per contrastare l’incidente, ha confermato che l’attacco combinava diverse tecniche sofisticate. Questo mix di strategie ha reso l’attacco particolarmente complesso da gestire, ma le contromisure adottate si sono rivelate efficaci nel proteggere l’infrastruttura digitale della piattaforma.

Attacchi DDoS ed eventi sportivi: un binomio preoccupante

Non è un caso che l’attacco sia avvenuto durante un momento di grande risonanza mediatica per l’hockey su ghiaccio. Gli eventi sportivi attirano un traffico elevato di utenti, offrendo ai cybercriminali un’opportunità ideale per colpire piattaforme vulnerabili. Un altro attacco simile era stato registrato durante gli Europei di Calcio UEFA 2024 in Germania, sottolineando una tendenza preoccupante. Secondo Andrey Leskin, CTO di Qrator Labs, è fondamentale che le piattaforme online si preparino in anticipo per proteggere le loro infrastrutture digitali durante eventi di questa portata.

Con l’avvicinarsi di importanti appuntamenti sportivi, come la Coppa del Mondo negli Stati Uniti e i Mondiali di Atletica a Tokyo, la necessità di rafforzare le difese informatiche diventa una priorità strategica. Per il settore delle scommesse online, la sicurezza informatica non è più un’opzione, ma un requisito essenziale per garantire la continuità del servizio e mantenere la fiducia degli utenti. In un contesto di minacce sempre più aggressive e sofisticate, l’investimento in tecnologie di sicurezza avanzate rappresenta una scelta obbligata per le aziende che operano in questo settore.