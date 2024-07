Attacco informatico a Disney: 1,1 TiB di dati rubati da canale Slack

Nelle scorse ore il canale di Slack riservato al personale della Walt Disney Company è stato preso di mira da un gruppo di hacker noto come Nullbulge.

Il collettivo in questione non sembra essere stato spinto da motivi economici nella propria azione. Attraverso un comunicato apparso su X, infatti, gli hacker hanno dato una spiegazione al loro attacco facendo riferimento al modo in cui la compagnia gestisce i contratti degli artisti e come approccia all’Intelligenza Artificiale senza rispettare i consumatori.

#DisneySlackLeak#Disney has had their entire dev slack dumped. 1.1TiB of files and chat messages. Anything we could get our hands on, we downloaded and packaged up. Want to see what goes on behind the doors? go grab it.https://t.co/saVx4lxgsy pic.twitter.com/FitM8hmOEE

— NullBulge (@NullBulgeGroup) July 12, 2024