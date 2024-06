Attacco ransomware a Cleveland: cosa sta succedendo nella città USA?

Lo scorso venerdì il municipio della città di Cleveland, in Ohio, è rimasto chiuso al pubblico a causa un devastante attacco ransomware.

Durante li corso della passata settimana, infatti, i funzionari della città americana hanno dovuto far fronte a diversi disagi, come confermato da un portavoce del sindaco Justin Bibb.

Stando alle dichiarazioni ufficiali, i danni causati dal ransomware sono stati contenuti, sebbene non siano stati rivelati particolari dettagli sull’attacco. Di fatto, nella comunicazione ufficiale non si fa cenno all’entità del riscatto richiesto e delle intenzioni, a tal proposito, del sindaco Bibb. Il portavoce ha poi annunciato come le autorità statali e federali stanno indagando su quanto avvenuto per individuare i responsabili.

Ransomware a Cleveland: il municipio ha interrotto buona parte delle sue attività

L’attacco ransomware ha portato, nel corso degli scorsi giorni, alla sospensione della maggior parte di sistemi informatici governativi della città. Tra i diversi problemi e disagi per i cittadini di Cleveland figurano la sospensione dell’elaborazione dei permessi di costruzione, dei certificati di nascita e morte in due dei dipartimenti più densamente popolati della città.

Anche oggi, lunedì 17 giugno, il municipio è chiuso al pubblico. Allo stato attuale non è dato sapere quando gli uffici saranno nuovamente a disposizione dei cittadini. Nonostante quanto avvenuto, l’amministrazione di Bibb si è detta contenta di come il municipio abbia fatto fronte all’emergenza e di come Cleveland non si sia fatta cogliere impreparata da questo attacco.

Per quanto riguarda le pratiche più urgenti, infine, i funzionari stanno invitando i cittadini a rivolgersi a città vicine, che non sono state in alcun modo interessate dal ransomware.

Questo tipo di minaccia è ormai una costante sul territorio americano. La scorsa estate, per esempio, sono stati registrati diversi casi che hanno visto come vittime istituti ospedalieri ma, nel corso dei mesi, i ransomware hanno anche preso di mira diversi municipi e aziende di una certa rilevanza.