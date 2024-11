Attenti alla truffa del +34: occhio alle chiamate sospette in arrivo

Negli ultimi tempi si sta diffondendo una nuova truffa telefonica che usa numeri con prefisso internazionale +34. Anche se sembra tutto legittimo, dietro queste chiamate si nasconde un tentativo ben organizzato di sottrarre dati personali e bancari.

Come funziona la truffa che sta tenendo banco in questi giorni

Tutto inizia con una chiamata da un numero sconosciuto. Rispondendo, una voce registrata propone un’offerta di lavoro allettante, magari presentandola come un’opportunità irripetibile. Il problema però sorge subito dopo: l’utente infatti viene invitato a continuare con la conversazione su WhatsApp. È proprio lì che il truffatore di turno intende “finalizzare i dettagli”.

Giunti all’interno dell’app di messaggistica, il malvivente chiede documenti personali e coordinate bancarie, sostenendo che siano necessari per completare la pratica di assunzione. A quel punto, la trappola è già scattata.

Non solo il +34: sono diversi i prefissi utilizzati per la truffa

Anche se il +34 è tra i prefissi più usati, casi simili sono stati segnalati con numeri appartenenti ad altri paesi. I truffatori usano numerazioni VoIP, quindi possono mascherare il loro vero luogo di origine, rendendo queste chiamate ancora più difficili da riconoscere.

Uno o più modi per proteggersi

Ecco qualche consiglio pratico per evitare brutte sorprese:

Non rispondere a numeri internazionali sospetti, soprattutto se non si attendono chiamate da essi provenienti; Non fornire mai dati personali o bancari al telefono o tramite app di messaggistica; Bloccare i numeri sospetti e segnalare l’accaduto al proprio operatore telefonico o alle autorità competenti; Verificare sempre le offerte di lavoro contattando direttamente l’azienda tramite canali ufficiali.

Truffe del genere ormai sono all’ordine del giorno ed è questo il motivo per cui bisogna alzare drasticamente l’attenzione. Nel caso in cui dovesse dunque arrivare una chiamata sospetta, bisogna fidarsi del proprio istinto: meglio ignorare che rischiare. Non bisogna lasciare che un’opportunità fasulla diventi un problema reale.