Audible espande la libreria con IA: nuove voci e traduzioni in arrivo

Audible, la piattaforma leader nel settore degli audiolibri di proprietà di Amazon, punta molto sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. Con oltre 100 voci sintetiche, quattro lingue già disponibili e un sistema di traduzione AI previsto per il 2025, la piattaforma offre agli editori strumenti innovativi per espandere il proprio catalogo e raggiungere un pubblico globale.

L’AI legge gli audiolibri

Audible ha sviluppato un sistema di narrazione basato sull’intelligenza artificiale che punta a ridurre significativamente i costi di produzione. Questo approccio innovativo consente agli editori di scegliere tra due modalità: un servizio completamente gestito dalla piattaforma o un’opzione self-service che permette di gestire autonomamente la creazione dei contenuti utilizzando strumenti avanzati. Questa soluzione è pensata per rendere la produzione di audiolibri accessibile anche a chi dispone di risorse economiche limitate, aprendo nuove opportunità per piccoli editori e creatori indipendenti.

Cento voci AI a disposizione

Il nuovo sistema offre un catalogo di oltre cento voci generate dall’intelligenza artificiale, disponibili in quattro lingue: inglese, spagnolo, francese e italiano. Ogni lingua comprende varianti di accenti e dialetti, garantendo una personalizzazione senza precedenti. Audible ha assicurato che la qualità delle voci continuerà a migliorare grazie ad aggiornamenti regolari della tecnologia.

Entro la fine del 2025 Audible introdurrà in versione beta un sistema di traduzione AI che permetterà agli editori di adattare i propri contenuti per un pubblico internazionale. Questo sistema supporterà inizialmente cinque lingue: inglese, spagnolo, francese, italiano e tedesco. Gli editori avranno a disposizione diverse opzioni di traduzione, tra cui la conversione del testo scritto in audio (narrato da voci umane o sintetiche) o la traduzione diretta da discorso a discorso, che manterrà le caratteristiche vocali del narratore originale.

Per garantire un’elevata accuratezza culturale, Audible offrirà anche la possibilità di collaborare con esperti linguistici umani. Questa combinazione di tecnologia avanzata e competenza umana assicurerà che i contenuti tradotti siano culturalmente appropriati e di alta qualità, rafforzando ulteriormente l’impatto globale degli audiolibri.

Questa nuova era dell’editoria audio non solo favorisce una maggiore inclusività, ma promuove anche la collaborazione tra tecnologia e creatività.