Basta annunci spam con questo tool: blocca la pubblicità online

Il web è invaso da pubblicità fastidiose, pop-up indesiderati e annunci spam che disturbano la navigazione. Oltre a rendere l’esperienza online meno fluida, molti di questi contenuti nascondono tracker che raccolgono dati personali senza il consenso degli utenti. La soluzione? Surfshark AdBlocker, noto come CleanWeb, lo strumento perfetto per eliminare gli annunci indesiderati e migliorare la sicurezza online.

In questo momento, puoi averlo al prezzo speciale di 2,19€ al mese grazie a uno sconto dell’86% sul piano biennale, con in più 3 mesi extra gratuiti. Un’occasione imperdibile per dire addio alle pubblicità invasive e navigare in modo fluido e sicuro.

Come funziona Cleanweb, l’adblocker di Surfshark che ti libera dallo spam

Grazie a CleanWeb, puoi navigare senza essere interrotto da banner pubblicitari spam, pop-up o video promozionali che rallentano il caricamento delle pagine. Questo strumento blocca anche i tracker nascosti che monitorano le tue attività online, impedendo alle aziende di raccogliere informazioni sui tuoi interessi e sulle tue preferenze di navigazione. Inoltre, CleanWeb riduce il rischio di malware e phishing, proteggendo i tuoi dati personali da siti malevoli che cercano di ingannarti con annunci fraudolenti.

Un altro vantaggio di CleanWeb è la velocità di navigazione migliorata. Senza pubblicità che appesantiscono le pagine, il caricamento dei siti è più rapido, con un risparmio significativo anche sul consumo di dati, un aspetto particolarmente utile per chi utilizza connessioni mobili. Inoltre, Surfshark AdBlocker è compatibile con browser ed estensioni come Chrome, Firefox ed Edge, oltre a essere integrato direttamente nell’app di Surfshark, per una protezione completa su tutti i dispositivi.

Per ottenere CleanWeb e proteggere la tua navigazione da annunci indesiderati, basta attivare Surfshark Starter, che include anche una VPN per una navigazione sicura e privata. Un’occasione imperdibile per dire addio alle pubblicità invasive e navigare in modo fluido e sicuro. Vai sul sito di Surfshark e attiva ora l’adblocker.