Batterie allo stato solido Samsung, rivoluzione per i veicoli elettrici

Le batterie allo stato solido rappresentano una delle più promettenti innovazioni nel campo dell’accumulo di energia, specialmente per i veicoli elettrici (EV). A differenza delle batterie tradizionali al litio, che utilizzano un elettrolita liquido per il trasporto degli ioni tra l’anodo e il catodo, le batterie allo stato solido utilizzano un elettrolita solido. Questa modifica offre numerosi vantaggi, sia in termini di prestazioni che di sicurezza.

L’inventore delle batterie agli ioni di litio, John B. Goodenough, aveva presentato nel 2017 la sua “ricetta” per la creazione delle nuove batterie allo stato solido. Da allora si sono compiuti enormi passi in avanti, con tanti player che si sono affacciati sul mercato. Risale esattamente a un anno fa la presenza di un esemplare di batteria LFP 4C Superfast, per offrire una lunga autonomia ai veicoli elettrici a fronte di pochi minuti di ricarica.

Di recente abbiamo anche raccolto il punto di vista di Auke Hoekstra, ricercatore e analista olandese noto per il suo lavoro nel campo della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili, che spiega perché e quando le nuove batterie saranno molto più economiche rispetto al passato.

Le batterie allo stato solido di Samsung: si comincia entro il 2027

Giunge oggi la notizia che Samsung è pronta per rivoluzionare il mercato dei veicoli elettrici con le sue batterie allo stato solido. L’obiettivo consiste nell’estendere significativamente l’autonomia delle auto e migliorarne la sicurezza.

Secondo le dichiarazioni dell’azienda, la produzione di massa di queste batterie innovative potrebbe iniziare già nel 2027, ma inizialmente saranno destinate solo ai veicoli elettrici “super premium“.

Le nuove batterie allo stato solido Samsung offriranno un’autonomia compresa tra 900 e 1.000 chilometri con una singola carica, riducendo drasticamente la necessità di ricariche frequenti, uno dei principali ostacoli all’adozione su larga scala degli EV. Un miglioramento destinato a posizionare i veicoli elettrici dotati di queste batterie come una seria alternativa ai veicoli a combustione interna, specialmente nei segmenti di lusso in cui l’autonomia e la performance sono aspetti critici.

Oltre all’autonomia, un altro aspetto fondamentale di questa nuova tecnologia è la sicurezza. Le batterie allo stato solido eliminano il rischio di incendi, una preoccupazione crescente con le attuali batterie al litio che utilizzano elettroliti liquidi. La transizione verso un elettrolita solido non solo riduce questo rischio, ma permette anche di contenere peso e spazio occupati all’interno del veicolo, consentendo una riduzione dei costi complessivi.

Collaborazioni e prospettive di mercato

Nel caso di Samsung non siamo soltanto nel campo della prototipazione. La società sudcoreana ha infatti già iniziato a distribuire campioni delle sue batterie a diversi produttori automobilistici, ricevendo riscontri positivi.

Anche se non sono stati rivelati i nomi delle aziende coinvolte, è noto che Samsung ha collaborato in passato con giganti dell’industria automobilistica come Hyundai, Stellantis e General Motors.

Come per molte innovazioni tecnologiche, il costo iniziale sarà elevato. Le batterie allo stato solido saranno inizialmente installate solo sui veicoli elettrici di fascia alta, riservando al segmento entry-level una versione più economica, la “semi-solid-state“, simile a quella sviluppata dalla casa automobilistica cinese Nio.

Ricarica rapida e durata estesa

Samsung non si ferma solo all’autonomia e alla sicurezza. L’azienda ha anche annunciato piani per sviluppare batterie che potrebbero essere ricaricate in appena nove minuti e durare fino a 20 anni. L’intento dell’azienda è quello di portarle sul mercato entro il 2029.

La tecnologia di cui parla Samsung potrebbe risolvere uno dei problemi più sentiti dai possessori di EV: i tempi di ricarica. Un’auto elettrica che può essere ricaricata completamente in meno di dieci minuti sarebbe un vero punto di svolta.

Samsung non è l’unica azienda a investire nelle batterie allo stato solido. LG Energy, un altro colosso del settore e fornitore di Tesla, ha annunciato che prevede di iniziare la produzione di massa delle sue batterie allo stato solido entro il 2030. Anche LG inizierà con veicoli di lusso, segno che questo segmento sarà il terreno di prova per la nuova tecnologia.

