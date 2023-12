Bitcoin si Mantiene Sopra i $41K, Gli Investitori Pompano la Presale di Pullix

Mentre il mondo delle cripto continua ad essere caotico, Bitcoin (BTC) continua a mantenere la sua prominenza, restando sopra la soglia dei $41,000. Questa stabilità arriva in mezzo a una frenesia di attività nel mercato delle cripto, in particolare con gli investitori che mostrano un interesse crescente nella presale di Pullix, ora avanzata alla sua terza fase.

La Dominanza Resiliente di Bitcoin (BTC) Tra le Fluttuazioni del Mercato

Bitcoin (BTC), la criptovaluta di punta, sta dimostrando una performance resiliente, attualmente quotata a $42,780.22, riflettendo un aumento del 4.05% nell’ultima settimana. Nonostante recenti correzioni di mercato e una caduta intraday del 7.5%, la più grande da metà agosto, la crescita da inizio anno di Bitcoin rimane impressionante, con un aumento di oltre il 150%. Questa resilienza non è solo una testimonianza del suo status di pioniere, ma anche delle dinamiche in evoluzione del mercato delle cripto.

La capitalizzazione di mercato della valuta digitale, che ammonta a $837,441,264,008, evidenzia la sua posizione dominante, con una quota di mercato dello 0.53%. Questa robusta valutazione arriva alla luce di previsioni ottimistiche per il futuro di Bitcoin. Reti rinomate come Woo Network progettano un valore in crescita di $75K per BTC all’inizio del 2024, mentre Bitwise lo prevede superiore ai $80,000. Tali previsioni stanno rafforzando la fiducia degli investitori, alimentando ulteriormente le performance di mercato di Bitcoin.

A contribuire alla narrazione di Bitcoin quest’anno c’è anche la resilienza del mercato più ampio di fronte a sfide come l’hack di Ledger. Fattori come i tagli dei tassi previsti e il crescente interesse per i Bitcoin Ordinals hanno continuato ad attirare l’attenzione sulla criptovaluta. Inoltre, le previsioni sull’approvazione degli ETF spot di Bitcoin, che dovrebbero essere un grande successo, e l’aumento dei ricavi previsto di Coinbase stanno creando una prospettiva positiva per il futuro di Bitcoin.

Pullix: Lo Scambio di Trading Rivoluzionario

Un nuovo player, Pullix, sta emergendo come un cambiamento del gioco nel regno dello scambio di trading. Pronto a colmare il divario tra scambi decentralizzati e centralizzati, Pullix offre un approccio ibrido unico, combinando i punti di forza di entrambi per fornire un’esperienza di trading fluida. Questa piattaforma innovativa sta attualmente progredendo attraverso la sua presale, generando un significativo entusiasmo tra gli investitori mentre avanza alla sua terza fase.

Pullix mira ad affrontare questioni critiche nello spazio DeFi, in particolare il persistente problema di liquidità che ha ostacolato la crescita degli scambi decentralizzati. La sua soluzione è una piattaforma di trading unificata, semplificando l’accesso alla liquidità e abilitando il trading globale di asset senza problemi. Questo approccio posiziona Pullix come un punto di riferimento nel mercato, offrendo una soluzione di trading completa che è sia sicura che user-friendly.

L’impegno della piattaforma per la sicurezza degli utenti è un aspetto chiave del suo appeal. Enfatizzando il principio “Not your keys, not your coins” Pullix assicura che gli utenti mantengano il pieno controllo sui loro asset, fornendo la sicurezza di uno scambio centralizzato senza la necessità di fidarsi di terze parti. Questo approccio è vitale in un mercato ancora scosso da problemi di fiducia a seguito di incidenti come il crash di FTX.

La strategia innovativa di Pullix per la fornitura di liquidità è un’altra caratteristica di spicco. Incentivando gli utenti a fornire liquidità, la piattaforma offre una liquidità migliore e prezzi competitivi rispetto ad altre piattaforme. L’ecosistema Pullix è ricco di funzionalità, includendo futures perpetui, CFD, una cassaforte per la conservazione sicura delle criptovalute, un protocollo di prestito per un reddito passivo e un Launchpad DeFi e NFT per opportunità di investimento.

Per maggiori informazioni sulla presale di Pullix vedi i link sotto:

Visita Pullix

Unisciti alle Community di Pullix