Quel vecchio link Bitly può non essere più tuo: come vengono dirottati URL di 15 anni fa

Un vecchio link pubblicato su un account ufficiale può trasformarsi, anche dopo 15 anni, in uno strumento per indirizzare gli utenti verso siti completamente diversi da quelli originali. È quanto accaduto di recente con Bitly, uno dei più popolari servizi per abbreviare gli URL: collegamenti presenti in vecchi post di Burger King, McDonald’s e Donald Trump sono finiti sotto il controllo di soggetti estranei, senza che nessuno dovesse violare gli account dei soggetti citati.

Il problema riguarda un meccanismo che Internet utilizza da decenni. I servizi di URL shortening sostituiscono indirizzi lunghi con collegamenti compatti, particolarmente apprezzati quando Twitter imponeva il limite di 140 caratteri.

Bitly, nato nel 2008, ha contribuito alla diffusione di tale pratica, offrendo anche statistiche sui clic. Oggi emerge però una debolezza insidiosa: l’indirizzo abbreviato può sopravvivere al controllo esercitato dal suo proprietario originale.

Com’è avvenuto il dirottamento dei vecchi link Bitly

L’indagine pubblicata da Ransomnews ricostruisce alcuni episodi particolarmente significativi e spiega nel dettaglio com’è avvenuto il dirottamento di URL Bilty in precedenza del tutto legittimi.

Un collegamento Bitly contiene due elementi fondamentali: il dominio del servizio e una stringa identificativa chiamata back-half. Quando il browser richiede l’URL abbreviato, Bitly consulta l’associazione registrata nei propri sistemi e restituisce un reindirizzamento HTTP verso la destinazione corrispondente alla stringa.

Una stringa già utilizzata dovrebbe rimanere riservata anche dopo l’eliminazione dell’account che l’aveva creata; altrimenti un altro soggetto potrebbe registrare lo stesso identificativo e modificarne la destinazione.

La documentazione ufficiale di Bitly, aggiornata ad agosto 2026, afferma esplicitamente che i back-half associati al dominio bit.ly non possono essere riutilizzati, nemmeno dopo la cancellazione dell’account.

Le evidenze raccolte da Ransomnews raccontano però una storia diversa: le pagine informative di Bitly mostravano date di creazione del 2026 per identificativi già presenti in post risalenti al 2011.

L’indagine sui 97 link di Donald Trump: risultati sorprendenti

Per valutare l’estensione del fenomeno, Ransomnews ha esaminato 97 URL Bitly presenti nei post pubblicati dall’account di Donald Trump tra il 2009 e il 2013, utilizzando un archivio pubblico dei tweet.

Soltanto 40 collegamenti risultavano ancora originali. Altri 49 erano stati ricreati successivamente, pur indirizzando verso destinazioni apparentemente coerenti con i messaggi. Sette conducevano a contenuti estranei e uno risultava bloccato da Bitly per contenuti potenzialmente dannosi o spam.

Particolarmente curioso il caso dei 48 identificativi ricreati nell’arco di appena 17 minuti il 26 maggio 2023. Potrebbe trattarsi di un intervento di ripristino, ma non esistono prove pubbliche sull’identità di chi lo effettuò.

La ricerca riguarda un campione circoscritto, non l’intera base di collegamenti Bitly. Non permette quindi di stimare quanti URL siano vulnerabili a livello globale.

Bitly conferma il problema e disattiva i collegamenti coinvolti

Come emerso durante le verifiche di questi giorni, alcuni URL Bitly legittimamente puntavano adesso a contenuti dannosi, spam o materiale inappropriato.

Bitly ha riconosciuto pubblicamente l’esistenza di un problema che aveva permesso ad attori malevoli di riutilizzare determinati collegamenti vecchi e inattivi, indirizzando gli utenti verso contenuti differenti dagli originali.

La società ha comunicato la sospensione degli account coinvolti e l’avvio della disattivazione dei link interessati.

Rimane però aperta una questione: come impedire definitivamente che identificativi storici tornino disponibili? La risposta richiede garanzie sull’unicità permanente degli identificativi, indipendentemente dalla durata degli account.

Gli episodi recenti hanno coinvolto soprattutto pagine dimostrative o provocatorie ma la pratica del link hijacking potrebbe assumere conseguenze ben più serie: un collegamento pubblicato anni prima da un’organizzazione attendibile potrebbe improvvisamente indirizzare verso una falsa pagina di autenticazione, un sito per sottrarre criptovalute oppure a un download malevolo.

L’attendibilità apparente del messaggio originale rende particolarmente interessante questa tecnica per i criminali informatici. Il rischio riguarda anche newsletter, documenti PDF, pagine di assistenza e codici QR stampati: tutti strumenti che possono continuare a circolare per anni.

Come verificare i vecchi URL Bitly e proteggersi

Per controllare un collegamento Bitly si può aggiungere il carattere + alla fine dell’indirizzo: ad esempio, bit.ly/identificativo+ . La pagina informativa che così appare permette di esaminare la destinazione e, quando disponibile, la data di creazione. Se quest’ultima è successiva alla pubblicazione del documento che contiene il link, qualcosa non torna ed è bene insospettirsi.

Le aziende dovrebbero censire gli URL abbreviati presenti nei propri archivi, verificare le destinazioni e rimuovere i riferimenti alterati.

Per i nuovi collegamenti, l’utilizzo di un nome di dominio breve controllato direttamente dall’azienda riduce la dipendenza da identificativi appartenenti a servizi esterni; a patto di assicurarsi di mantenere sempre il controllo del dominio e della relativa configurazione DNS.

La vicenda ricorda inoltre la necessità di gestire correttamente la dismissione degli indirizzi, tema emerso anche con la chiusura progressiva di Google goo.gl. Un collegamento può smettere di funzionare, ma non dovrebbe mai diventare proprietà di un soggetto diverso senza che chi lo aveva pubblicato possa accorgersene.