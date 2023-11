Black Friday Mondly: acquista 41 corsi di lingua con sconto del 95%

Mondly ti offre un’occasione unica per migliorare le tue conoscenze linguistiche e investire nel tuo futuro con un’offerta esclusiva da non perdere durante il Black Friday.

Per un periodo limitato, puoi ottenere accesso illimitato a Mondly Premium e le sue 41 lingue per soli 99,99 euro, invece del prezzo normale di 1.999,99 euro. Si tratta di uno sconto pazzesco del 95%.

Scopri come imparare velocemente e senza difficoltà con Mondly

Il più recente software per l’apprendimento delle lingue è una fusione innovativa di esercizi incentrati sulla conversazione, sul riconoscimento vocale e sulla realtà aumentata.

Di conseguenza, il processo di acquisizione di una nuova lingua si trasforma in un’esperienza avvincente e stimolante.

Abbonandoti a Mondly Premium, avrai accesso a corsi di lingua di alto livello, oltre a funzionalità esclusive che migliorano la tua esperienza di apprendimento.

Con Mondly Kids avrai accesso a lezioni di lingua adatte all’età. Puoi anche esercitare le tue abilità linguistiche utilizzando lezioni di realtà aumentata, inviare i tuoi progressi ai test di lingua inglese dei contenuti Pearson e molto altro ancora.

Al centro dell’approccio di Mondly all’apprendimento delle lingue c’è la gamification, che mira a rendere il processo più divertente e coinvolgente.

Enfatizzando le frasi usate più frequentemente invece delle singole parole, è possibile iniziare a conversare in pochi minuti. Inoltre, Mondly collabora con madrelingua esperti per garantire che le pronunce siano impeccabili e gli accenti autentici.

Uno degli strumenti che vorremmo evidenziare è il chatbot che è stato integrato con la tecnologia di riconoscimento vocale.

Inoltre, ci sono lezioni esclusive che utilizzano la Realtà Aumentata per offrirti un’esperienza completamente coinvolgente. Mondly, che ha una base utenti di 110 milioni di persone, in costante espansione, è diventata la scelta migliore per numerosi utenti.

La promozione per il Black Friday è soltanto per un periodo limitato. Puoi accedere a tutti i corsi, le lezioni, i quiz, le risorse aggiuntive e gli aggiornamenti futuri per tutte le 41 lingue disponibili con un solo acquisto ad una tariffa scontata del 95%. Non perdere questa opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.