Bluesky lancia i feed RSS: ecco come funzionano

Bluesky, piattaforma diretta concorrente di X/Twitter, ha introdotto i feed RSS.

Questa nuova funzione permette di seguire il flusso di pubblicazioni di ogni utente iscritto al social network, attraverso un apposito collegamento. Questo, seppur abbastanza lungo e difficile da ricordare, può essere utilizzato da qualunque strumento adibito alla lettura di RSS.

Per citare un esempio di feed RSS legato a Bluesky, possiamo citare quello del CEO, ovvero Jay Graber, che nel caso specifico è il seguente:

https://bsky.app/profile/did:plc:oky5czdrnfjpqslsw2a5iclo/rss

Sebbene si tratti di URL complicati, va detto che questi sono incorporati nel profilo di ciascun utente, dunque facili da recuperare. Non solo: per chi usa alcune app RSS, sarà possibile individuare il feed di un utente Bluesky anche solo cercando il nome dello stesso.

I post pubblicati su Bluesky sono pubblici come impostazione predefinita, ma gli utenti possono limitare l’accesso ad alcuni contenuti ai soli iscritti alla piattaforma. Ciò può influenzare l’accessibilità o meno dei feed RSS.

I feed RSS di Bluesky presentano qualche iniziale limite, ma promettono bene per il futuro

Questa interessante implementazione, al momento, ha dei fisiologici limiti.

Il testo proposto, per esempio, non incorpora eventuali link pubblicati. Nonostante ciò, è più che prevedibile una futura introduzione di collegamenti cliccabili in un prossimo futuro.

Nonostante la funzione appaia ancora acerba, come appena accennato, dimostra la volontà degli sviluppatori di sviluppare ulteriormente una piattaforma alquanto promettente, capace di competer social ben più affermati. Inoltre, l’apertura verso i suggerimenti degli utenti, con un sistema di raccolta feedback che da voce agli iscritti, lascia presagire un futuro più che roseo per il progetto.

Bluesky è stato fondato da Jack Dorsey, ex CEO di Twitter, nel 2019. L’idea alla base di questo progetto è la creazione di un nuovo standard decentralizzato per i social media, con un piano che inizialmente vedeva una sinergia (poi interrotta nel 2022) proprio con la piattaforma di Elon Musk.