Bluetooth 6.0: tutte le novità, compresa quella per Dov'è di Apple

Il Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) ha annunciato le specifiche del Bluetooth 6.0. La prossima versione dello standard per la trasmissione di dati sarà presto disponibile su smartphone, tablet, smartwatch, computer desktop/laptop e altri dispositivi. L’aggiornamento porterà con sé diverse migliorie, una delle quali rivolta alla rete Dov’è di Apple e a soluzioni simili.

Il Bluetooth SIG ha condiviso un articolo per spiegare nel dettaglio tutti gli upgrade introdotti con l’aggiornamento, e tra questi c’è il Bluetooth Channel Sounding, presentato come una innovazione che si traduce “in una vera consapevolezza della distanza”. Servizi come Dov’è di Apple, si legge, saranno notevolmente migliorati grazie al Bluetooth 6.0 perché la nuova versione dello standard sblocca “una precisione centimetrica su distanze considerevoli”. Insomma, si parla di distanza esatta tra un dispositivo e l’altro.

La tecnologia Channel Sounding aggiunge inoltre un ulteriore livello di sicurezza per l’autenticazione, utile soprattutto per le chiavi digitali.

Il protocollo è stato appena annunciato e Apple non ha rilasciato alcun commento a riguardo che possa essere utile per fare previsioni circa la sua adozione.

Le altre novità del Bluetooth 6.0

Decision-Based Advertising Filtering: questa novità consente ad un dispositivo di analizzare il contenuto di un pacchetto ricevuto in modo da decidere il canale (primario o secondario) su cui trasmettere i segnali.

Monitoring Advertisers: il controller Bluetooth LE può filtrare i pacchetti pubblicitari duplicati, e quando questo sistema di filtraggio è attivo, l’host riceverà solo un singolo pacchetto da ogni dispositivo univoco.

Miglioramento ISOAL: l’ISOAL (livello di adattamento isocrono) permette la trasmissione di frame di dati più grandi in pacchetti più piccoli a livello di collegamento. Con il nuovo protocollo, arriva anche una modalità che migliora l’affidabilità e riduce la latenza.

LL Extended Feature Set: i dispositivi sono in grado di scambiarsi informazioni sulle funzionalità (via collegamento) per aumentare la versatilità del Bluetooth LE.

Aggiornamento del Frame Space: con il Bluetooth 6.0, l’efficienza complessiva della trasmissione risulta migliore perché i dispositivi possono utilizzare intervalli di tempo diversi in base al tipo di dato trasmesso.