Bollette troppo alte Questa offerta green può cambiarti davvero le spese

Oggi è l’ultimo giorno per attivare la tariffa energetica Octopus Fissa 12M che ti permette di bloccare per 12 mesi il costo della materia prima. Questa offerta combina diversi vantaggi, non solo economici, prevedendo una fornitura basata sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Attiva ora l’offerta prima che scada.

Come risparmiare grazie a Octopus Energy

Octopus Energy è un provider energetico attivo nel panorama europeo da diversi anni e che si è fatto apprezzare già da tantissimi utenti che hanno colto l’opportunità di offerte convenienti e trasparenti. Le due offerte di Octopus Energy sono:

Octopus Fissa 12M | Attivabile fino al 16/04/2025

Octopus Flex (con tariffazione monoraria o multioraria)

In entrambi i casi Octopus Energy punta sulla trasparenza con i costi e le condizioni economiche chiare fin dal momento della sottoscrizione.

Con Octopus Fissa 12M si ha il costo della materia prima energetica bloccato per 12 mesi (0,1397 €/kWh per la materia prima Luce) e 0,513 €/Smc (per la materia prima Gas). Con Octopus Flex, invece, il costo della materia prima è indicizzato con le oscillazioni del mercato e attualmente per la tariffa monoraria il costo è di PUN Mono + 0,011 €/kWh (materia prima Luce) e PSVDAm + 0,08 €/Smc (materia prima Gas).

La convenienza dell’offerta – riservata alle utenze domestiche – si unisce alla sostenibilità di una fornitura di corrente elettrica proveniente per il 100% da fonti rinnovabili. Inoltre Octopus Energy non prevede vincoli o penali e al termine del contratto è possibile modificare il piano tariffario per trovare l’offerta in quel momento più conveniente.

Se vuoi superare la preoccupazione dell’arrivo delle prossime bollette energetiche, passa ora a Octopus Energy approfittando delle condizioni vantaggiose per la tua casa e i tuoi risparmi. La procedura per il passaggio a Octopus Energy è stata semplificata al massimo e sono sufficienti 2 minuti per completare l’attivazione. Inoltre Octopus Energy gestisce autonomamente tutte le comunicazioni con il vecchio fornitore, garantendo una transizione senza interruzioni nel servizio.