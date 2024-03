Bonus Computer 2024: non è possibile richiederlo, per ora. Ecco perché

Ennesima iniziativa per ridurre il “divario digitale”, il Bonus Computer 2024 è un’opportunità riservata agli studenti e alle loro famiglie per acquistare un computer. Non conta di quale tipo sia: può essere un desktop, un notebook, un convertibile 2-in-1. Non importa, inoltre, se sia nuovo o ricondizionato: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) erogherà 300 euro sotto forma di voucher a chiunque abbia diritto ad accedere al bonus stesso.

Online sono già disponibili guide pratiche per ottenere il Bonus Computer che citano i passaggi da seguire per richiederlo attraverso l’app IO, strumento sempre più centrale nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

La verità è che il Bonus Computer 2024 ancora non c’è e non può essere richiesto

Tutti a spellarsi le dita per informare sulle modalità utili al fine dell’ottenimento del Bonus Computer. Eppure, incredibile ma vero, non solo nell’app IO non c’è traccia del “pulsante” per accedere all’iniziativa (dovrebbe essere presente nella sezione Portafoglio, immediatamente in evidenza) ma neppure nel sito del MIMIT c’è il benché minimo riferimento alle istruzioni da seguire.

Attenzione, non stiamo dicendo che la notizia del Bonus Computer sia falsa, ma al momento quanto apparso su tante testate online – pur riferimento a fonti vicine al Ministero – non è assolutamente attuabile nella pratica.

Verosimilmente, l’accesso al bonus sarà possibile toccando l’icona Portafoglio e, al limite, utilizzando il simbolo “+” in alto a destra nell’app IO, per poi scegliere infine Sconti, bonus e altre iniziative. Per adesso, però, non c’è nulla.

PagoPA ci conferma che il Bonus Computer non può essere richiesto tramite app IO

Lo stesso team di sviluppo dell’app IO conferma che al momento la possibilità di richiedere il Bonus Computer attraverso l’applicazione non è contemplata. Abbiamo anche richiesto maggiori informazioni per capire se e quando gli interessati potranno avvalersi dell’iniziativa. Ecco la risposta arrivata in redazione dall’assistenza PagoPA:

Siamo a conoscenza del fatto che alcuni organi di stampa stanno diffondendo questa notizia, tuttavia confermiamo che non è possibile richiedere il Bonus PC tramite App IO.

Vi invitiamo a fare sempre riferimento al nostro sito istituzionale https://www.pagopa.it/ per future comunicazioni.

Bingo! Decine di testate online parlano di come sia possibile ottenere un bonus che ancora, di fatto, non esiste. Ricordiamo che PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici che facilita le gestioni finanziarie tra le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini. Non è una piattaforma di pagamento diretto, ma un sistema che consente di effettuare pagamenti tramite Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, in modo standardizzato. Nel caso specifico, PagoPA è anche lo sviluppatore dell’app IO.

Limitazioni per la richiesta del nuovo Bonus Computer

Sempre stando a fonti vicine al MIMIT, il Bonus Computer non potrà essere esteso all’intera platea degli studenti italiani ma sarà limitati soltanto a coloro che risiedono in una famiglia il cui indicatore ISEE non superi i 20.000 euro. Per calcolare questo valore che esprime, complessivamente, la situazione economica della famiglia, è possibile ricorrere – ad esempio – al simulatore dell’INPS.

Sempre secondo le indiscrezioni, chi sceglie di usufruire del Bonus Computer 2024 non può aver beneficiato di analoghe iniziative in passato. Inoltre, lo sconto di 300 euro sull’acquisto è limitato solo ed esclusivamente ai computer, non alle periferiche come possono essere stampanti, router e altri accessori.

Di recente l’app IO ha modificato il meccanismo di login rendendo superflue continue autenticazioni con SPID e CIE: potete quindi tenere d’occhio l’applicazione e il contenuto del sito PagoPA per verificare quando arriverà davvero il Bonus.

A questo punto, inoltre, sarebbe opportuna la pubblicazione di un comunicato chiarificatore.

