Cancellare i propri dati dal web ora è facile: ecco perché affidarsi a Incogni

C’è un modo semplice e veloce per eliminare i propri dati dal web, riducendo il rischio di dover fare i conti con tentativi di truffe (come il phishing) e di diventare vittima di campagne di marketing aggressivo, con continue chiamate da parte dei call center.

Per proteggere la propria privacy, infatti, c’è la possibilità di affidarsi ad Incogni. Il servizio in questione è un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti che hanno la necessità di eliminare le proprie informazioni trapelate online (con o senza il proprio consenso).

Accessibile tramite abbonamento, Incogni si occupa di gestire le pratiche per la rimozione dei dati dell’utente che, quindi, non dovrà fare nulla, evitando tutte le perdite di tempo legate alle complicate procedure per gestire i contatti con le aziende che controllano i dati.

Il servizio costa 6,99 euro al mese, scegliendo il piano annuale che garantisce il 50% di sconto. Per attivarlo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Incogni. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Incogni: come usare il servizio

Usare Incogni è semplicissimo. Il servizio prevede l’attivazione di un abbonamento. L’utente non deve fare altro che autorizzare Incogni ad operare. Sarà poi il servizio a occuparsi di contattare i “data broker” ovvero le aziende che controllano i dati online e spesso li rivendono, senza il consenso esplicito degli utenti. In questo modo, Incogni gestisce le richieste di cancellazione dei dati e, periodicamente, invierà dei report all’utente sullo stato delle richieste.

L’abbonamento per usare Incogni costa 6,99 euro al mese, scegliendo il piano annuale che garantisce il 50% di sconto rispetto al prezzo standard. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione, in modo da poter “testare” il servizio e, eventualmente, ottenere un rimborso dell’importo speso.