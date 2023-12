Apple aveva promesso che entro la fine del 2023 ci sarebbero state novità legate alle nuova versione di CarPlay. Ebbene, quando ormai tutti o quasi avevano perso le speranze, ecco che – a pochi giorni dal nuovo anno – arrivano gli annunci di Porsche e Aston Martin.

CarPlay: la nuova generazione del software Apple si mostra a bordo di veicoli Porsche e Aston Martin

Grazie ai puntuali report di Cool Hunting e Car and Driver, è possibile dare un’occhiata al software del colosso di Cupertino “a bordo” dei veicoli delle due case automobilistiche. Le prime auto con la versione next gen di CarPlay, si legge, dovrebbero debuttare nel corso del 2024.

Ciò che di particolarmente interessante emerge dagli annunci è che il software non si occuperà solo dell’infotainment, ma sarà in grado di supportare anche altre funzioni dei veicolo, come radio, controllo della temperatura e altro. Inoltre, l’implementazione si estenderà su più schermi delle auto, dando così spazio – ad esempio – all’integrazione di Apple Maps.

Il tema dovrebbe variare in base alla casa automobilistica, quindi con tutte le personalizzazioni del caso. Nella configurazione della Porsche, spicca sulla destra – lato passeggero, dunque – un ampio display multimediale. Per quanto riguarda invece l’Aston Martin, si nota il quadro strumenti con tre quadranti, con il tachimetro a sinistra e al centro una finestra dedicata al contenuto multimediale in riproduzione.

«In Aston Martin puntiamo all’eccellenza e alla performance, per questo abbiamo scelto di collaborare con Apple per la nuova generazione di Car Play. L’integrazione della più recente tecnologia combinata con un’interfaccia intuitiva su misura è fondamentale per creare la migliore user experience», dichiara Marco Mattiacci, Global Chief Brand di Aston Martin.

Anche Michale Mauer di Porsche ha rilasciato un commento. «Oltre all’auto sportiva stessa, le offerte digitali perfettamente adattate ai nostri clienti stanno diventando sempre più importanti per l’esperienza di guida complessiva. Recentemente abbiamo portato l’app MyPorsche su CarPlay per fornire ai guidatori un accesso ancora più semplice alle funzionalità dell’auto, e in futuro aggiungeremo il supporto alla versione next gen del software. Non vediamo l’ora di offrire un’esperienza che aggiunga il tocco personale dell’iPhone del conducente all’esclusività di una Porsche», si legge.

Non resta ora che attendere il 2024 per scoprire nuovi dettagli sul software per auto creato da Apple e adottato (anche) da case automobilistiche d’élite.