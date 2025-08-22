Negli ultimi mesi si è acceso un acceso confronto tra la piattaforma Spotify e il mondo delle applicazioni non ufficiali, con particolare attenzione alla recente vicenda che ha coinvolto EeveeSpotify.

Questo episodio mette in luce le crescenti tensioni tra le grandi aziende dello streaming musicale e le comunità di sviluppatori indipendenti, che cercano costantemente nuove modalità per aggirare le restrizioni imposte dai servizi a pagamento. L’interesse attorno a questa tematica non riguarda solo gli appassionati di tecnologia, ma anche chiunque segua da vicino le dinamiche della tutela della proprietà intellettuale nell’era digitale.

Il gigante svedese dello streaming musicale ha recentemente rafforzato le proprie azioni contro le app modificate che permettono l’accesso gratuito a funzionalità normalmente riservate agli abbonati. Nel mirino è finita EeveeSpotify, un’applicazione non ufficiale che consentiva agli utenti di godere di vantaggi esclusivi come l’ascolto senza pubblicità, la visualizzazione dei testi dei brani e persino il download delle canzoni, tutto senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento Premium.

Spotify manda down EeveeSpotify, ma il suo sviluppatore ha già pronta l’app “sostituta”

La questione ha preso una piega significativa quando Spotify ha presentato una notifica al DMCA (Digital Millennium Copyright Act) alla piattaforma GitHub, dove il codice sorgente dell’app era ospitato da circa un anno. L’azienda ha sostenuto che il repository violava il copyright, contenendo porzioni di codice protetto, e ha così ottenuto la rimozione non solo dell’app principale, ma anche di circa 500 fork create da altri utenti.

La presenza di app modificate come EeveeSpotify rappresenta una minaccia concreta per i ricavi della piattaforma, in quanto consente a molti utenti di accedere a servizi avanzati senza alcun costo, minando così il valore percepito dell’abbonamento Premium.

La reazione dello sviluppatore, noto online come whoeevee, non si è fatta attendere. A poche ore dalla rimozione, è comparso un nuovo repository chiamato EeveeSpotifyReborn. Questa nuova versione, a differenza della precedente, non offre più un pacchetto precompilato pronto all’uso, ma fornisce agli utenti dettagliate istruzioni per compilare autonomamente l’applicazione.

L’introduzione di EeveeSpotifyReborn solleva numerosi interrogativi sulla legittimità della nuova soluzione. Sebbene formalmente non distribuisca materiale protetto, il suo scopo rimane quello di offrire un accesso non autorizzato ai servizi Premium, lasciando prevedere ulteriori azioni legali da parte di Spotify.

L’intera vicenda si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato da una crescente attenzione alla tutela della proprietà intellettuale nel settore dello streaming musicale. Da una parte troviamo aziende come Spotify, che devono proteggere i propri investimenti e garantire la sostenibilità dei servizi offerti; dall’altra, programmatori e utenti che rivendicano la libertà di modificare e personalizzare le piattaforme digitali.