CCleaner Professional in offerta: il software per ottimizzare il PC a 19,95€

Con CCleaner liberi spazio e migliori le prestazioni del tuo PC. Tutte le funzionalità della versione Professional in sconto a 19,95€.
Edoardo Damato
Pubblicato il 9 set 2025
Chi vuole mantenere il proprio computer veloce, stabile e sicuro trova in CCleaner un alleato collaudato. Questo programma, tra i più popolari al mondo per la manutenzione del sistema, è pensato per liberare spazio e migliorare le performance del tuo PC.

In questo momento, sul sito ufficiale è attiva una promozione speciale: la versione Professional è disponibile a soli 19,95€ per un anno, rendendo ancora più conveniente dotarsi di uno strumento completo di ottimizzazione.

CCleaner Professional: prestazioni migliori e PC sempre sotto controllo

L’efficacia di CCleaner parte dalla pulizia approfondita dei file temporanei, delle cache e dei dati inutili che rallentano il sistema. In pochi secondi il computer diventa più leggero e reattivo. Una delle funzioni più apprezzate è la Modalità sospensione, che mette in pausa i programmi non indispensabili, riducendo il consumo di memoria e allungando l’autonomia dei portatili.

Il software, però, non si limita alle operazioni locali: è in grado anche di scandagliare servizi cloud come Google Drive e OneDrive, segnalando duplicati e file ingombranti per recuperare ulteriore spazio. A questo si affiancano strumenti che contribuiscono a mantenere il sistema stabile, tra cui l’aggiornamento dei driver, la correzione automatica degli errori più comuni e le notifiche sugli update delle applicazioni installate.

La versione Professional, protagonista della promozione in corso, amplia le possibilità di utilizzo grazie a funzionalità avanzate di ottimizzazione e gestione dello storage, sia su disco locale che su cloud. In questo modo, le prestazioni del PC restano costanti nel tempo e l’esperienza d’uso è sempre fluida.

Con soli 19,95€, questa offerta permette di ottenere un pacchetto completo per rendere più veloce, sicuro ed efficiente il proprio computer.

