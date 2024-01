CD Projekt vuole utilizzare l'IA nello sviluppo dei videogiochi

Tra le tante applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale, a quanto pare, figurerà presto anche lo sviluppo dei videogiochi.

Un chiaro segnale in tal senso è stato dato da Adam Badowski, nuovo co-CEO di CD Projekt, che ha rivelato come la software house polacca abbia intenzione di integrare l’IA nel ciclo di sviluppo dei prossimi videogiochi prodotti.

Durante un’intervista a Reuters, Badowski ha confermato come CD Projekt abbia creato un team specializzato nell’applicazione dell’IA nello sviluppo videoludico, lasciando intendere come i prossimi seguiti di The Witcher e Cyberpunk 2077 potrebbero presentare parte del codice non più sviluppato da esseri umani.

Lo stesso CEO, ha però voluto rassicurare gli sviluppatori “Pensiamo che l’IA sia qualcosa che può aiutare a migliorare alcuni processi nella produzione di giochi, ma non a sostituire le persone“. Al di là delle dichiarazioni di rito, sembra ben difficile che l’introduzione di questa nuova tecnologia non possa permettere “tagli” agli sviluppatori impegnati nei vari progetti dell’azienda.

CD Projekt e lo sviluppo di giochi con l’IA? Non è la prima azienda a mostrare queste intenzioni

CD Projekt è un pieno fermento, con il progetto del sequel di Cyberpunk (noto con il nome in codice di Orion) e ha comunque manifestato il desiderio di aumentare il proprio personale per affrontare lo sviluppo di futuri titoli.

D’altro canto, va tenuto conto come la società polacca non è l’unico sviluppatore ad aver annunciato l’utilizzo di IA per il proprio lavoro. A tal proposito, per esempio, si è sbilanciato anche un colosso del settore come Square Enix. La software house nipponica, infatti, ha annunciato che attuerà politiche più “aggressive” nell’applicazione dell’IA quando si tratta dello sviluppo dei videogiochi.

Tornando su CD Projekt, poi, va tenuto conto come abbia già adottato soluzioni legate all’IA. Già con Phantom Liberty, espansione del già citato Cyberpunk 2077, alcune tecnologie legate alla riproduzione vocale sono state utilizzate per sostituire un doppiatore recentemente deceduto.