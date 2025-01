CENI: la rete dati cinese ultraveloce che rivoluzionerà il mondo

Sta circolando sempre più frequentemente in rete una sigla molto importante per il futuro. CENI è un’infrastruttura di rete di tipo avanzato in grado di coprire migliaia di chilometri. Questa è stata ideata e perfezionata in Cina al fine di garantire il trasferimento dati con velocità impressionanti, riducendo la latenza al minimo. Si punta a coprire più di 13.000 km.

Un’infrastruttura all’avanguardia: come cambieranno le reti

CENI è stata definita una sorta di “ferrovia ad alta velocità per computer” grazie alla sua capacità di trasmettere dati a lunghissime distanze con latenza inferiore ai 20 microsecondi e zero perdite di pacchetti. Questa stabilità è resa possibile da un’architettura che combina comunicazione ottica e reti deterministiche, garantendo efficienza anche sotto carichi elevati.

Impatti e applicazioni

La nuova rete non si limita a migliorare la connettività, ma avrà un impatto significativo su più settori:

Intelligenza Artificiale : La velocità di trasferimento dati faciliterà l’addestramento di modelli di AI, accelerando lo sviluppo di tecnologie innovative;

: La velocità di trasferimento dati faciliterà l’addestramento di modelli di AI, accelerando lo sviluppo di tecnologie innovative; Efficienza energetica : CENI supporterà la migrazione di dati verso data center alimentati da energie rinnovabili nelle regioni occidentali del paese, riducendo l’impatto ambientale;

: CENI supporterà la migrazione di dati verso nelle regioni occidentali del paese, riducendo l’impatto ambientale; Sicurezza e stabilità: I test hanno dimostrato la capacità di trasmettere dati su 2.000 km senza perdita di informazioni o necessità di amplificatori, anche durante congestionamenti o attacchi informatici.

Il progetto comprendeva innanzitutto una prima fase, già nettamente completata: 9 città chiave sono state collegate.tra queste ci sono Pechino, Shanghai e Hangzhou. La rete in fibra che è stata collegata tra questi luoghi si estende addirittura per 34.000 km. L’obiettivo è quello di migliorarla ulteriormente, coinvolgendo 100 università e aziende con un’espansione di 10.000 km.

CENI si conferma come un passo avanti decisivo per la Cina, proiettando il paese verso un futuro digitale più veloce, efficiente e sicuro. In questo modo la tecnologia potrebbe ottenere benefici senza precedenti, aumentando nettamente la diffusione di qualsiasi innovazione sul territorio.