Character AI testa giochi che ti consentono di interagire con l'AI

Interagire con l’Intelligenza Artificiale può essere anche divertente e, proprio con questa premessa, la startup Character AI sta lavorando su un interessante progetto.

La compagnia offre già da tempo un sistema che consente agli utenti di chattare con personaggi gestiti dall’AI, un servizio a cui sta abbinando due giochi Speakeasy e War of Words. Si tratta di sfide basate sulle parole, che permettono all’utente di affrontare il chatbot in giochi avvincenti. Entrambe le soluzioni sono accessibili direttamente durante i dialoghi con l’AI, selezionando l’apposita icona.

Come sostenuto da Character AI, questa iniziativa rende più vivaci le chat con i bot, permettendo agli utenti di prendere maggiore dimestichezza con una tecnologia che, da molti, viene ancora vista con una certa diffidenza.

Entrambi i giochi sono disponibili per gli abbonamenti a pagamento oltre che a un numero limitato di utenti con piano gratuito.

Character AI punta a trattenere il più possibile gli utenti sulla piattaforma

Character AI ha dovuto affrontare un drastico cambiamento al vertice dopo che i co-fondatori Noam Shazeer e Daniel De Freitas sono stati assunti da Google. L’azienda ha ingaggiato un dirigente di YouTube come chief product officer e Dominic Perella, che era il consulente generale dell’azienda, è diventato CEO ad interim.

Nonostante questa rivoluzione interna, questo progetto di gamification dei chatbot dimostra come Character AI non voglia rinunciare comunque a innovare e sorprendere i propri utenti.

Questo approccio, d’altro canto, non è di certo una novità per le piattaforme online. Basti pensare a piattaforme come Netflix e LinkedIn, che hanno integrato soluzioni ludiche per mantenere l’utenza quanto più possibile connessa al servizio.

Tornando a Character AI, secondo una recente ricerca di Sensor Tower, gli utenti della piattaforma trascorrono in media 98 minuti al giorno sull’app. Nell’intenzione della compagnia, a quanto pare, vi è il chiaro obiettivo di aumentare il tempo di permanenza.