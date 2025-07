ChatEurope, il chatbot UE anti disinformazione, sbaglia le risposte

Il progetto europeo volto a contrastare la disinformazione online si trova oggi di fronte a un bivio critico. Le aspettative erano alte: la nascita di ChatEurope, un chatbot informativo finanziato dall’Unione Europea e promosso da un consorzio di quindici testate giornalistiche, prometteva una svolta nella lotta contro la manipolazione delle notizie in Europa. Tuttavia, i primi riscontri pubblici raccontano una storia ben diversa, fatta di risultati insoddisfacenti e performance che mettono in discussione l’efficacia della soluzione tecnologica adottata.

Cos’è ChatEurope

Il lancio di ChatEurope è stato salutato come un esempio virtuoso di collaborazione paneuropea: la piattaforma nasce dall’integrazione di competenze e tecnologie provenienti da diversi paesi dell’Unione. Il motore linguistico alla base del chatbot è stato sviluppato dalla francese Mistral, mentre la componente di trascrizione automatica porta la firma della tedesca Deutsche Welle.

L’intero sistema è orchestrato dalla società romena DRUID AI, che si è posta l’obiettivo di realizzare un prodotto in grado di offrire risposte basate esclusivamente su fonti ufficiali verificate dai partner del progetto, tra cui figurano anche agenzie stampa di primo piano come dpa e AFP.

ChatEurope sbaglia le risposte

Nonostante l’ambizione di creare un’alternativa credibile ai sistemi di AI generativa USA, le prime prove pubbliche hanno evidenziato una serie di criticità che rischiano di compromettere la credibilità dell’intera iniziativa.

In particolare, la accuratezza delle risposte fornite dal chatbot è stata messa in discussione fin dai primi minuti di utilizzo: durante i test, infatti, ChatEurope ha mostrato una preoccupante tendenza a fornire informazioni fuori contesto, obsolete o addirittura errate.

Emblematico il caso di una domanda sugli ultimi sviluppi politici in Germania, alla quale il chatbot ha risposto con un’analisi dettagliata sulla protezione dei lupi, ignorando completamente i temi di maggiore attualità.

Un altro episodio significativo riguarda la gestione delle informazioni relative al conflitto russo-ucraino: il sistema ha fornito dati ormai superati sul transito del gas, facendo riferimento a statistiche di fine 2024, ben lontane dagli sviluppi più recenti e rilevanti per il dibattito pubblico. Questi errori non sono solo il frutto di una svista occasionale, ma sembrano derivare da limiti strutturali nella gestione dell’aggiornamento delle informazioni e nella capacità di garantire la pertinenza delle risposte in tempo reale.

La dipendenza esclusiva dalle fonti ufficiali dei partner, se da un lato rappresenta una garanzia di affidabilità teorica, dall’altro si traduce in una lentezza nell’aggiornamento dei dati che risulta penalizzante in un contesto mediatico sempre più rapido e mutevole. Inoltre, la scelta di affidarsi a modelli linguistici non costantemente aggiornati limita ulteriormente la capacità di rispondere in modo puntuale alle esigenze informative degli utenti europei.

Nonostante le rassicurazioni offerte dai promotori del progetto sulla trasparenza e sulla solidità del sistema, ChatEurope rischia oggi di trasformarsi in un paradosso: uno strumento nato per combattere la disinformazione che, a causa delle sue lacune, rischia di alimentarla ulteriormente. La sua stessa ragion d’essere viene così messa in discussione, mentre cresce l’urgenza di una revisione profonda dell’architettura tecnica e dell’approccio editoriale.