Il concetto di e-commerce potrebbe essere stravolto dall’Intelligenza Artificiale. Dimenticate le ricerche su Google, la navigazione tra infiniti siti web o il bombardamento di pubblicità sui social: il futuro degli acquisti online potrebbe risiedere in una semplice conversazione con un chatbot. Grazie a una collaborazione strategica tra ChatGPT e Shopify, gli acquisti online potrebbero cambiare in modo radicale.

Secondo alcune indiscrezioni, l’assistente AI di OpenAI consentirà presto agli utenti di completare acquisti online direttamente all’interno delle conversazioni. Questa integrazione eliminerà la necessità di accedere a siti esterni, rendendo il processo di acquisto più fluido.

Questa nuova funzionalità segna un cambio di paradigma nell’esperienza d’acquisto. Attualmente, quando un utente cerca consigli su prodotti, ChatGPT si limita a fornire informazioni generali e link esterni. Con l’integrazione di Shopify, invece, l’assistente sarà in grado di mostrare prodotti acquistabili con dettagli come prezzo, recensioni e un pulsante “Compra ora”. Questo trasforma il celebre chatbotin una vetrina commerciale intelligente, semplificando il percorso di acquisto.

Per i commercianti, questa innovazione rappresenta un’opportunità unica. Invece di competere per la visibilità tramite SEO o pubblicità, i venditori su Shopify potranno accedere direttamente agli oltre 800 milioni di utenti di ChatGPT, ampliando enormemente il loro mercato potenziale.

ChatGPT e Shopify: l’avvento dell’agentic commerce

Questa evoluzione si inserisce nel crescente trend dell’agentic commerce, un modello in cui l’AI non si limita a consigliare, ma facilita attivamente le transazioni. Oltre a OpenAI, anche altri player come Microsoft, con il suo Copilot Merchant Program, e Perplexity, con Buy with Pro, stanno esplorando soluzioni simili.

L’integrazione con Shopify rappresenta un passo importante verso la trasformazione di ChatGPT da semplice assistente informativo a piattaforma multifunzionale capace di eseguire azioni concrete per conto degli utenti.

Per i consumatori, i benefici di questa innovazione sono evidenti: consigli personalizzati e acquisti immediati in un’unica interfaccia, eliminando passaggi inutili tra piattaforme diverse. L’intelligenza artificiale promette un’esperienza di shopping più efficiente e mirata.

Tuttavia, vi sono anche interrogativi legittimi. Questioni legate alla privacy, alla sicurezza dei dati finanziari e all’impatto sul mercato, soprattutto per i commercianti non presenti su Shopify, sono al centro del dibattito. La possibilità che l’AI monopolizzi il processo di acquisto solleva dubbi su equità e accessibilità per i piccoli venditori.