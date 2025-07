ChatGPT ha raggiunto 2,5 miliardi di prompt elaborati al giorno

Nel panorama digitale globale, stiamo assistendo a una trasformazione epocale nel modo in cui gli utenti cercano e interagiscono con le informazioni online.

Un protagonista indiscusso di questo settore è ChatGPT, la piattaforma conversazionale sviluppata da OpenAI, che ha raggiunto l’impressionante traguardo di 2,5 miliardi di prompt elaborati al giorno. Questo dato, che solo pochi mesi fa sembrava irraggiungibile, segna un punto di svolta nel settore della tecnologia e prefigura una nuova era per la ricerca e la gestione delle informazioni digitali.

La crescita di questo chatbot non si limita a semplici numeri, ma rappresenta una vera e propria metamorfosi nell’approccio degli utenti alle tecnologie di ricerca. In meno di un anno, la piattaforma ha visto raddoppiare le proprie interazioni quotidiane, passando da un miliardo di prompt giornalieri – come dichiarato lo scorso dicembre dal CEO Sam Altman – agli attuali livelli record. Questa espansione si riflette non solo negli Stati Uniti, dove si registrano 330 milioni di interazioni al giorno, ma in tutto il mondo, dimostrando la crescente fiducia degli utenti verso le soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

ChatGPT si avvicina a Google per volumi di interazioni

Il confronto diretto con Google, il colosso dei motori di ricerca, evidenzia ancora un divario considerevole in termini di volumi: le stime più affidabili indicano circa 13,7 miliardi di ricerche giornaliere per il motore di Mountain View, con alcune analisi che spingono il dato fino a 16,4 miliardi di query quotidiane. Tuttavia, il ritmo di crescita di ChatGPT appare vertiginoso e, se mantenuto, potrebbe portare a una progressiva riduzione delle distanze tra le due piattaforme nei prossimi anni.

Ciò che rende la sfida particolarmente interessante non è soltanto la quantità di interazioni, ma la qualità e la varietà degli utilizzi che gli utenti fanno della piattaforma di OpenAI. Oggi, ChatGPT viene impiegato per una gamma di attività che spazia dalla redazione di testi alla risoluzione di problemi complessi, passando per la consulenza creativa, il supporto nello studio e l’analisi di dati strutturati.

La differenza sostanziale tra Google e ChatGPT risiede nell’approccio all’informazione: da una parte, il motore di ricerca di Alphabet si fonda su un immenso indice di pagine web e su algoritmi sempre più sofisticati per restituire risultati pertinenti; dall’altra, ChatGPT propone un’interazione conversazionale, simulando un vero dialogo e adattando le risposte alle specifiche esigenze dell’utente.

Nonostante il divario numerico ancora marcato, la crescita del chatbot di OpenAI è sostenuta da una forte spinta innovativa nel settore dell’AI generativa. Le principali aziende tecnologiche, riconoscendo il potenziale di questa tecnologia, stanno investendo massicciamente nello sviluppo di soluzioni sempre più avanzate, con l’obiettivo di anticipare e soddisfare le esigenze di un pubblico in continua evoluzione. L’impatto di questi investimenti si riflette già nelle strategie di prodotto e nei modelli di business, con una crescente integrazione dell’intelligenza artificiale nei servizi digitali di uso quotidiano.