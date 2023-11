ChatGPT in down, OpenAI sta avendo problemi (AGGIORNATO)

ChatGPT non funziona. Gli utenti hanno ravvisato la problematica proprio in merito al chatbot di OpenAI, il gigante che si occupa di intelligenza artificiale. A quanto pare il “down” in corso riguarderebbe più servizi dell’azienda.

Più in particolare, almeno per quanto riguarda ChatGPT, si riesce ad effettuare tranquillamente il login alla piattaforma, ma l’assistente IA più famoso al mondo non riuscirebbe a rispondere alle richieste degli utenti. Sono moltissime le persone che hanno provveduto ad inoltrare la loro segnalazione al celebre sito Downdetector.

ChatGPT non funziona, i servizi di OpenAI sono in down

Le segnalazioni inoltrate sul web hanno messo a nudo la problematica: a partire dalle ore 14:00 di oggi mercoledì 8 novembre, sono cominciati i problemi. Basta provare ad effettuare una conversazione con ChatGPT per ravvisare il malfunzionamento: qualsiasi richiesta inviata infatti riceverà una risposta con un messaggio di errore. Eccolo qui:

Qualcosa è andato storto. Se il problema dovesse persistere, contattaci tramite il centro di supporto presso l’indirizzo help.openai.com.

Il “down” in corso è stato confermato anche dalla dashboard di OpenAI. Esattamente alle 14:54 è partita un’indagine interna per capire l’origine del problema. Ad essere interessate sono anche le API del servizio. Il problema starebbe interessando non solo l’Italia ma anche le altre nazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00

Sembra che tutto sia tornato a funzionare normalmente. ChatGPT ha ripreso a rispondere ai prompt inoltrati dagli utenti.