ChatGPT migliora le sue capacità di scrittura creativa

Uno degli aspetti più delicati nei chatbot è la loro capacità più o meno elevata di produrre scrittura creativa. In questo aspetto, ChatGPT rappresenta, con tutta probabilità, il miglior strumento in circolazione. Nonostante ciò, OpenAI sembra non volersi sedere sugli allori e sta lavorando per migliorare ulteriormente questo aspetto del suo modello AI.

Nella giornata di ieri la compagnia avrebbe confermato un piccolo incremento di prestazioni per quanto concerne la scrittura, resa ancora più naturale. Secondo OpenAI, questa potrebbe dunque risultare più coinvolgente e più personalizzabile, migliorando pertinenza e leggibilità dell’output testuale.

GPT-4o got an update 🎉 The model’s creative writing ability has leveled up–more natural, engaging, and tailored writing to improve relevance & readability. It’s also better at working with uploaded files, providing deeper insights & more thorough responses. — OpenAI (@OpenAI) November 20, 2024

GPT-4o è l’ultimo modello proposto dalla nota startup, capace di superare in potenza e prestazione i suoi predecessori, ovvero GPT-4 e GPT-3.5. La sua velocità lo ha reso ideale per utilizzi particolari, come la traduzione di conversazioni in tempo reale o come avviene con la modalità vocale avanzata. GPT-4o non si limita alle prestazioni elevate, ma risulta anche meno esoso in termini di risorse rispetto ai modelli precedenti, con consumi dimezzati rispetto agli stessi.

Scrittura creativa e non solo: GPT-4o sorprende sotto tutti i punti di vista

GPT-4o vanta anche capacità di ragionamento migliorate rispetto ai suoi predecessori. Ciò si traduce in un alto grado di interpretazione di tono e intenzioni dell’utente oltre a una capacità di scrittura creativa decisamente più raffinata rispetto al passato.

Nonostante GPT-4o sia tecnicamente disponibile per qualunque tipo di abbonamento proposto da OpenAI, incluso quello gratuito, presenta delle limitazioni di utilizzo. La sottoscrizione gratuita permette solo di utilizzare il modello per poche interazioni prima di essere dirottati sul suo “fratellino” GPT-4o-mini. Quest’ultimo viene definito dalla compagnia come “Il modello piccolo più capace ed economico disponibile oggi“.

Di sicuro l’ampliamento delle capacità di scrittura creativa del modello AI in questione lo rendono ancora più adatto a chi prepara abitualmente testi e articoli con l’ausilio di ChatGPT.