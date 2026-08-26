ChatGPT ora automatizza le attività anche per gli account gratuiti

ChatGPT porta le attività programmate anche sugli account gratuiti.

Dalle scorse ore, gli utenti Free possono creare e gestire Scheduled Tasks, cioè istruzioni che il servizio esegue in un momento successivo e comunica tramite notifica push o posta elettronica. La funzione era stata inizialmente riservata ai piani Plus, Pro, Business ed Enterprise.

L’apertura non elimina però le differenze tra gli abbonamenti. Il piano gratuito consente di mantenere fino a tre attività attive, con una frequenza massima giornaliera e finestre temporali flessibili. Le automazioni basate su eventi, collegate a Gmail, Slack e GitHub, restano invece riservate ai piani compatibili.

Scheduled Tasks arriva sul piano gratuito

La funzione permette di trasformare un prompt in un’istruzione persistente. L’utente può chiedere a ChatGPT di preparare un briefing, ricordare un’attività o controllare periodicamente una fonte. Il servizio esegue il compito secondo la pianificazione, anche quando non è aperta una conversazione, e invia il risultato tramite notifica o email.

Scheduled Tasks non è quindi un semplice promemoria. Un calendario ricorda un appuntamento, mentre ChatGPT può generare un contenuto nuovo al momento stabilito. Per esempio, un task può produrre ogni giorno un riepilogo delle principali notizie o verificare se sono apparsi aggiornamenti su un argomento specifico.

La gestione avviene dalla sezione Scheduled, dove è possibile creare, modificare, sospendere, riattivare o cancellare le attività. L’interfaccia è disponibile sul Web, sui dispositivi mobili e sulle applicazioni compatibili. Se non compare nell’app desktop, OpenAI consiglia di utilizzare ChatGPT dal browser.

Le automazioni avanzate restano a pagamento

L’aggiornamento introduce anche la condivisione dei task. Un utente può inviare un collegamento contenente istruzioni, titolo, pianificazione e fuso orario. Il destinatario può modificare la configurazione e creare una copia indipendente nel proprio account. Non vengono trasferiti automaticamente cronologia, memoria, file, istruzioni personalizzate o credenziali delle applicazioni collegate.

Restano invece escluse dal piano Free le attività attivate da eventi. Questi task non partono a un orario prestabilito, ma reagiscono a cambiamenti rilevati in servizi esterni. Un nuovo messaggio Gmail, un contenuto in un canale Slack o un evento relativo a una pull request GitHub possono avviare un’elaborazione. Per Slack, il monitoraggio richiede inoltre che ChatGPT venga menzionato nei canali autorizzati.

Le automazioni basate su eventi richiedono un piano idoneo e l’accesso a ChatGPT Work. Possono inoltre fermarsi quando l’azione prevista necessita di approvazione. Preparare un riepilogo è diverso dall’inviare un messaggio o modificare dati su un servizio esterno: in questi casi OpenAI mantiene un passaggio di controllo umano.