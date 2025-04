Fin dai primi giorni dal suo lancio, ChatGPT è stato soggetto ad attenzioni poco desiderate di malintenzionati, pronti a sfruttare le sue enormi potenzialità per azioni illegali. Nonostante i tanti guardrail e a distanza di anni dal suo lancio, questo strumento continua a palesare alcune preoccupanti lacune.

A testimoniare ciò è stato l’utente Borys Musielak che, attraverso X ha annunciato come sia riuscito a creare un passaporto fittizio generato proprio con ChatGPT. Il documento creato, a quanto pare, è talmente realistico da essere in grado di aggirare le verifiche di identità digitali.

Stando a quanto riportato da Musielak, sono bastati appena 5 minuti per creare l’esatta replica del suo passaporto, risultata capace di superare la maggior parte dei sistemi di controllo KYC (Know Your Customer).

You can now generate fake passports with GPT-4o.

It took me 5 minutes to create a replica of my own passport that most automated KYC systems would likely accept without blinking.

The implications are obvious –any verification flow relying on images as “proof” is now officially… pic.twitter.com/SNnH8zYMGq

— Borys Musielak @ Warsaw (@michuk) April 1, 2025