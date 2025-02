ChatGPT su WhatsApp ora può vedere, ascoltare e ricordare le conversazioni

L’integrazione di ChatGPT in WhatsApp è una funzione interessante, che rende il chatbot accessibile anche a chi ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie.

OpenAI, visto il successo di tale iniziativa, ha voluto aggiornare questa implementazione, rendendo la chat in questione più simile a quanto offre con l’app mobile di ChatGPT.

D’ora in poi, gli utenti non dovranno solo affidarsi a input testuali, con la possibilità di inviare foto o registrare audio per comunicare con il chatbot. Tutto ciò rende lo strumento integrato in WhatsApp ancora più utile avvicinandolo a quanto offerto dalla piattaforma “originale”.

Sebbene interessante, questa non è l’unica novità che si affidano al noto servizio di messaggistica per interagire con ChatGPT.

Salto di qualità per ChatGPT su WhatsApp: il chatbot diventa multipiattaforma

L’altra integrazione riguarda l’introduzione del collegamento degli account. Ciò significa che ChatGPT diventa multipiattaforma, ovvero che è possibile riprendere chat passate a prescindere dal canale utilizzato (WhatsApp, app mobile o portale Web), con il chatbot che avrà memoria delle precedenti interazioni. Questa funzione è disponibile tanto con gli abbonamenti ChatGPT Plus o Pro, quanto per le sottoscrizioni gratuite.

OpenAI ha tenuto a precisare come i messaggi inviati potrebbero essere esaminati per motivi di sicurezza, spiegando come sia consigliabile evitare la digitazione di dati sensibili o comunque personali. Questi cambiamenti non sono da sottovalutare, soprattutto visto l’enorme bacino di utenza che si affida a WhatsApp. La mossa di integrare in questo contesto ChatGPT, di fatto, si è rivelata molto saggia da parte di OpenAI. Il modello AI, in questo modo, è sempre a portata di dito e il suo utilizzo risulta semplice come comunicare con un amico o familiare.

Tutto ciò mentre il chatbot per eccellenza deve affrontare sul mercato nuovi e temibili competitor, come l’ormai famigerato DeepSeek e il sorprendente Qwen2.5-VL.