Il Chromebook Showcase di New York ha permesso a Google e ai suoi partner di presentare nuovi hardware che – caratteristiche e prezzi alla mano – potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti per numerosi utenti. Anche perché, come è ben noto, nell’elenco dei “pro” c’è anche l’intelligenza artificiale. Le due new entry sono il Samsung Galaxy Chromebook Plus e il Lenovo Chromebook Duet 11”.

Chromebook: le novità Samsung e Lenovo (e un nuovo pulsante)

La proposta di Samsung è quella che riesce a catturare maggiormente l’attenzione (il prezzo per il mercato USA è di 699$). Il nuovo portatile vanta infatti una scheda tecnica di livello dove spiccano il pannello OLED da 15,6 pollici (una tecnologia che di solito è una esclusiva dei top di gamma) e il processore Intel Core 3 100U. Quest’ultimo è ben supportato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione, altri due elementi che rendono questa macchina più appetibile. Anche rispetto a qualche alternativa Windows.

Il Samsung Galaxy Chromebook Plus poi è leggerissimo (1,17 kg) e molto sottile (solo 11,8 millimetri), quindi può essere un valido alleato di studenti e professionisti che hanno bisogno di un portatile da portare ovunque.

Una novità particolarmente interessante è l’inedito tasto Quick Insert, posizionato tra i tasti tab e shift, sulla sinistra. Questo è stato concepito per fornire un aiuto immediato agli utenti attraverso un menu che comprende emoji e GIF, un elenco dei siti web aperti di recente e, tra le altre cose, anche un accesso rapido al tool “Help me to write“. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno strumento basato sull’intelligenza artificiale in grado di creare un testo da zero oppure di modificarne uno già scritto dall’utente.

Al momento il tasto Quick Insert è una esclusiva del nuovo laptop di Samsung ma in futuro debutterà anche su altri modelli di Chromebook e Chromebook Plus.

Il 2-in-1 di Lenovo

Il Lenovo Chromebook Duet 11” è un dispositivo 2-in-1 che, come suggerisce il nome, può essere utilizzato sia come tablet che come laptop. Il dispositivo ha un display WUXGA da 10,95 pollici e può contare sul processore MediaTek Kompanio 838 e un massimo di 8GB di RAM per le prestazioni. In dotazione ci sono il kickstand posteriore e la tastiera, mentre la penna USI Pen 2 deve essere acquistata separatamente.

Gli altri annunci di Google

Il gigante di Mountain View ha colto l’occasione dell’evento nella Grande Mela per annunciare anche il supporto delle funzioni AI Help Me Read, Live Translate, Recorder e delle ottimizzazioni per le videochiamate in esclusiva per i Chromebook Plus.

Per quanto riguarda invece tutti i Chromebook, arrivano l’app di Gemini (quindi non è più necessario un browser per chattare con l’AI), la funzione Welcome Recap e la possibilità di aggiungere file importanti alla schermata principale, così da averli sempre a portata di mano.